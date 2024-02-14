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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi PSG-Real Sociedad: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        PSG-Real Sociedad: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ağırladığı Real Sociedad'ı Kylian Mbappe ve Barcola'nın golleriyle 2-0 mağlup edip, çeyrek final yolunda büyük avantaj yakaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 23:00 Güncelleme: 15.02.2024 - 00:54
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        PSG çeyrek finale göz kırptı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız devi PSG, sahasında İspanyol ekibi Real Sociedad'ı ağırladı. PSG, ilk yarısı golsüz sona eren maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanıp rövanş için önemli bir avantaj yakaladı.

        PSG'ye galibiyeti getiren golleri 58'de Kylian Mbappe ile 70'te Barcola kaydetti.

        RÖVANŞ 5 MART'TA

        Çeyrek finale yükselen takımı, 5 Mart'ta İspanya'da oynanacak rövanş maçı belirleyecek.

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