PSG-Real Sociedad: 2-0 (MAÇ SONUCU)
Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında ağırladığı Real Sociedad'ı Kylian Mbappe ve Barcola'nın golleriyle 2-0 mağlup edip, çeyrek final yolunda büyük avantaj yakaladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız devi PSG, sahasında İspanyol ekibi Real Sociedad'ı ağırladı. PSG, ilk yarısı golsüz sona eren maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanıp rövanş için önemli bir avantaj yakaladı.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 58'de Kylian Mbappe ile 70'te Barcola kaydetti.
RÖVANŞ 5 MART'TA
Çeyrek finale yükselen takımı, 5 Mart'ta İspanya'da oynanacak rövanş maçı belirleyecek.