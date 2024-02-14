PSG-Real Sociedad maçı CANLI YAYIN

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile Real Sociedad kozlarını paylaşıyor.

STAT: Parc des Princes

HAKEM: Marco Guida (İtalya)

SAAT: 23.00

YAYIN: Exxen

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira, Beraldo, Zaire Emery, Ruiz, Vitinha, Dembele, Barcola, Mbappe

Real Sociedad: Remiro, Traore, Zubeldia, Normand, Galan, Mendez, Zubimendi, Merino, Kubo, Barrenetxea, Andre Silva

İLK RANDEVU

Real Sociedad ile ilk kez bir resmi maçta karşılaşmaya hazırlanan PSG, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi eleme turlarında İspanyol temsilcileriyle karşılaştığı altı eşleşmenin beşinde turnuvaya veda etti.

Fransa takımlarına rakip olduğu altı resmi maçın üçünü kaybeden Real Sociedad (2G 1B), Şampiyonlar Ligi'nde sahne alan iki mücadeleyi de 2003/04 son 16 turunda Lyon ile oynadı ve bu mücadeleleri 1-0 kaybetti.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği son iki sezonda turnuvaya son 16 turunda veda eden PSG, daha önceki iki sezonda yarı final (2021) ve final (2020) aşamalarına ulaşmıştı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ikinci kez boy göstermeye hazırlanan Real Sociedad, 2003/04'te bu aşamadaki iki maçta da Lyon'a 1-0 kaybederek elendi. Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç maçını kazanamayan PSG (2B 1M), turnuvada daha uzun bir galibiyet hasretini en son 2014/15'te yaşadı (2B 3M).