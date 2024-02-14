PSG-Real Sociedad maçı CANLI YAYIN
PSG-Real Sociedad maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Paris Saint-Germain (PSG) ile Real Sociedad karşı karşıya geliyor. Fransız ekibi PSG, ilk turda F Grubu'nu 2. sırada tamamlarken, İspanyol ekibi Real Sociedad ise D Grubu'nu lider bitirip son 16'ya yükseldi.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile Real Sociedad kozlarını paylaşıyor.
STAT: Parc des Princes
HAKEM: Marco Guida (İtalya)
SAAT: 23.00
YAYIN: Exxen
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira, Beraldo, Zaire Emery, Ruiz, Vitinha, Dembele, Barcola, Mbappe
Real Sociedad: Remiro, Traore, Zubeldia, Normand, Galan, Mendez, Zubimendi, Merino, Kubo, Barrenetxea, Andre Silva
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 5 Mart'ta San Sebastian'da oynanacak.
Fransız devi PSG, ilk turda yer aldığı F Grubu'nu 8 puanla 2. sırada tamamladı.
İspanyol ekibi Real Sociedad ise D Grubu'nu 12 puanla ilk sırada tamamlayarak son 16 biletini aldı.MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN
İLK RANDEVU
Real Sociedad ile ilk kez bir resmi maçta karşılaşmaya hazırlanan PSG, bugüne kadar Şampiyonlar Ligi eleme turlarında İspanyol temsilcileriyle karşılaştığı altı eşleşmenin beşinde turnuvaya veda etti.
Fransa takımlarına rakip olduğu altı resmi maçın üçünü kaybeden Real Sociedad (2G 1B), Şampiyonlar Ligi'nde sahne alan iki mücadeleyi de 2003/04 son 16 turunda Lyon ile oynadı ve bu mücadeleleri 1-0 kaybetti.
Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği son iki sezonda turnuvaya son 16 turunda veda eden PSG, daha önceki iki sezonda yarı final (2021) ve final (2020) aşamalarına ulaşmıştı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ikinci kez boy göstermeye hazırlanan Real Sociedad, 2003/04'te bu aşamadaki iki maçta da Lyon'a 1-0 kaybederek elendi. Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç maçını kazanamayan PSG (2B 1M), turnuvada daha uzun bir galibiyet hasretini en son 2014/15'te yaşadı (2B 3M).