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Pucca, sosyal medya fenomenliğinin yanı sıra kitaplarıyla da geniş kitlelerce tanınan bir isim. Pucca'nın gerçek adı Selen Pınar Işık, ancak 2015'te evlendiği Osman Karagöz'ün de soy ismini kullandı. Pucca'nın hayatından detaylar haberimizde.

PUCCA KİMDİR?

Anne ve babası kendisi küçükken boşanan Selen Pınar Işık, 8 yaşındayken kız kardeşi ile birlikte babasının yanına taşındı. Üniversiteye gitmek için İzmir'den Ankara'ya gitti. Üniversite yıllarında küçük bir radyoda çalışmaya başladı. Radyo macerası onu bir televizyon kanalında montaj işine yönlendirmiş. Çalıştığı bu işlerin internet ve blog kullanımı konusunda tecrübeler kazandırdığını söylüyor Pucca.

Eski sevgilisini rezil ederek ondan intikam almak istemesiyle bir blog açıyor. Blog eş zamanlı olarak Twitter hesabıyla da çok sayıda takipçiye ulaşıyor. Pucca yaşadıklarının insanların ilgisini çektiğini görünce günlük ve bloglarını kitaplaştırdı. Kitapları; "Küçük Aptalın Büyük Dünyası", "Ve Geri Kalan Her şey", "Allah Beni Böyle Yaratmış", "Ay Hadi İnşallah".

PUCCA LAKABI

Koreli bir çizgi film kahramanının adı Pucca. Kahraman kör ve sağır küçük bir kız ve sevgilisini öpebilmek için sürekli peşinden koşuyor. Bu çizgi filmin karakterinin oyuncağı, arkadaşı tarafından bir gün Selen Işıklı’a hediye ediliyor. Ve o günden bu yana Selen Işıklı bu takma ismi kullanıyor.