Püf noktasıyla ustalarına taş çıkartın! Yöresel lezzet Hatay usulü künefe tarifi

Kenarlar düzeltilir ve başka bir tepsi taşlanır veya elle bastırılır. Sıkıca bastırarak boşluk bırakmamaya dikkat edin. Ocağın ateşini en aza indirilerek pişirilir. Tamamen kızardığından emin olduğunuzda sac tavayı bir tabağa veya tepsiye çevirin ve diğer tarafı pişecek şekilde yağlayın.

Künefenin, kızarmış kısmını üstte olacak şekilde tekrardan tepsiye yerleştirilir ve bu sefer alt kısmı kızartılır. Bu şekilde iki tarafı da kızartılır. Şerbet kenardan dökülür. Antep fıstığı veya kaymak ile servis edilir. Afiyet olsun.