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Püf noktasıyla ustalarına taş çıkartın! Yöresel lezzet Hatay usulü künefe tarifi

Hatay’da künefe yeme şansı elde edenler bilir ki bu enfes tatlı en güzel orada yapılır. Kendine has hafif lezzetiyle damak çatlatan bu yöresel lezzet için Hatay’a gitmenize gerek kalmayacak. Hatay ustalarını kıskandıracak püf noktalarıyla muhteşem bir lezzeti kendiniz yapabilirsiniz. Peki Hatay usulü künefe nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli künefenin püf noktaları nelerdir? İşte çıtır çıtır lezzetiyle baş döndüren tam ölçülü Hatay usulü künefe tarifi…

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  • Püf noktasıyla ustalarına taş çıkartın! Yöresel lezzet Hatay usulü künefe tarifi

    Hatay’a ait yöresel bir lezzet olan künefe şerbetli tatlı sevenlerin favorisidir. Birçok kişinin bayılarak tükettiği künefenin en güzel yapıldığı yer ise Hatay’dır. Künefe sevenleri pastane ve restorana gitmeden evde yapacağınız pratik künefe tarifi, favori lezzetiniz olacak. Yemeye doyulmayan çıtır çıtır lezzeti ve tam kıvamında şerbetiyle Hatay’dan gelmiş sanılan künefe tarifiyle ustalara taş çıkaracaksınız. İşte püf noktalarıyla kolayca yapılan Hatay usulü Künefe tarifi
  • Püf noktasıyla ustalarına taş çıkartın! Yöresel lezzet Hatay usulü künefe tarifi

    HATAY USULÜ KÜNEFE TATİFİ

    İşte kolayca yapabileceğiniz Hatay usulü künefe için gereken malzemeler...

    Malzemeler:

    250 gram tel kadayıf

    150 gr tuzsuz künefe peyniri

    4 yemek kaşığı tereyağı

    1 çay kaşığı pekmez

    Şerbeti için:

    2 su bardağı su

    2 su bardağı toz şeker

    1 çay kaşığı limon suyu

    Üzeri için;

    Toz Antep fıstığı

    Süt kaymağı veya dondurma (isteğe bağlı)
  • Püf noktasıyla ustalarına taş çıkartın! Yöresel lezzet Hatay usulü künefe tarifi

    EN PRATİK HATAY USULÜ KÜNEFE NASIL YAPILIR?

    Önce künefe şerbeti hazırlanır.

    Şerbet için su ve şekeri bir tencereye alıp kaynatın. (Şerbetin dibe yapışmaması için ara ara karıştırılır.)

    Şurup kaynamaya başlayınca şekerin kesilmemesi için 1 çay kaşığı limon suyu ilave edip 10-15 dakika daha pişirmeye devam edin ve şurup soğumaya bırakılır.

    Künefe için tereyağını kısık ateşte eritin. Eritilmiş tereyağını bekletin.

    Tereyağı donduktan sonra altında tereyağı suyu var. Bu suyu kullanmayın.

    Hafifçe donmuş tereyağına 1 çay kaşığı pekmezi ekleyin ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın.

    Künefe tavası yoksa bu pekmezli ve yağ karışımı ile alüminyum veya teflon tava tabanı yağlanır.

    Kadayıf tel tel ayrılır. Daha sonra bıçakla 1 cm kalınlığında kesilerek iki parçaya bölünür.

    Ayırdığımız kadayıftan bir parça yağlanmış tepsinin dibine boşluk kalmayacak şekilde yerleştirilir.

    Kadayıfın üzerine sürülen rendelenmiş peynir.

    Diğer kadayıfın üzeri peynirde boşluk kalmayacak şekilde kapatılır.
  • Püf noktasıyla ustalarına taş çıkartın! Yöresel lezzet Hatay usulü künefe tarifi

    Kenarlar düzeltilir ve başka bir tepsi taşlanır veya elle bastırılır. Sıkıca bastırarak boşluk bırakmamaya dikkat edin. Ocağın ateşini en aza indirilerek pişirilir. Tamamen kızardığından emin olduğunuzda sac tavayı bir tabağa veya tepsiye çevirin ve diğer tarafı pişecek şekilde yağlayın.

    Künefenin, kızarmış kısmını üstte olacak şekilde tekrardan tepsiye yerleştirilir ve bu sefer alt kısmı kızartılır. Bu şekilde iki tarafı da kızartılır. Şerbet kenardan dökülür. Antep fıstığı veya kaymak ile servis edilir. Afiyet olsun.
  • Püf noktasıyla ustalarına taş çıkartın! Yöresel lezzet Hatay usulü künefe tarifi

    HATAY USULÜ KÜNEFENİN PÜF NOKTALARI NELER?

    Hemen yenilmezse şerbet daha sonra dökülecektir. Künefe yapıldıktan 1 dakika sonra şerbet dökülür ve oda sıcaklığında soğumuş olması gerekir.

    Künefe, tuzsuz Künefe peyniri ile yapılır. Bulamazsanız krem peynirle de yapabilirsiniz ama tadı aynı olmaz.

    İki adet alüminyum Künefe tepsisi kullanıldı. Bir tarafı pişince ikinci tepsiyi yağlayıp diğer tarafını da ikinci tepside pişirildi. Künefe tabakları bulamazsanız künefeyi Teflon tavada da hazırlayabilirsiniz.

 

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