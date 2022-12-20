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Putin imzaladı: Ukrayna savaşında 'başarılı olan askerlere' arsa

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşa katılarak üstün liyakat ödülü alan ve gazi olan askerlere Moskova bölgesi, Kırım ve Sivastopol'de ücretsiz arsa verilmesini tavsiye eden kararı imzaladı.

Putin imzaladı: Ukrayna savaşında 'başarılı olan askerlere' arsa
Ukrayna savaşında 'başarılı olan askerlere' arsa
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AA

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nin resmi internet sitesinde, Putin'in, orduyu desteklemek için ek önlemlere ilişkin imzaladığı karar yayımlandı.

Karara göre, 'özel askeri operasyon'a katılarak devlet üstün liyakat ödülü alan ve çatışmalarda gazi olan askerlere Moskova bölgesi, Kırım ve Sivastopol'de ücretsiz arsa verilmesi tavsiye ediliyor.

Bunun yanı sıra, 'özel askeri operasyon' bölgesinde çatışmalarda ya da hastalık nedeniyle ölen askerlerin yakınlarına da sosyal destek öngörülüyor.

Karar imzalandığı gün itibariyle yürürlüğe giriyor.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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