Putin nükleer silah kullanacak mı? 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

ABD'li üst düzey istihbarat yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki yenilgi olasılığını yönetimine yönelik varoluşsal bir tehdit olarak görebileceği ve nükleer silah kullanmasının potansiyel olduğu konusunda uyardı.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, Putin'in Ukrayna'da ne yapmak istediğiyle ilgili soruya yanıt verirken, "Ruslar orada (Donbas'ta) başarılı olsalar bile bu durum savaşı sona erdirmeyecek. Putin'in Ukrayna'da Donbas'ın da ötesinde amaçlarına ulaşmak için uzatılmış bir savaşa hazırlık yaptığını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"SIKIYÖNETİM İLAN EDEBİLİR"

Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki hedeflerine ulaşabilmek için kendi ülkesinde daha sıkı askeri ve siyasi tedbirlere başvurabileceğini savunarak, "Ukrayna'daki çatışmalar sürerken mevcut gidişatta Putin, sıkıyönetim dahil askeri-endüstriyel üretim gibi daha keskin araçlara başvurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Haines, Rusya'nın baştaki askeri hedeflerine ulaşamadığını, bu sebeple odak noktasını Kiev'den Donbas bölgesine kaydırdığını belirterek, "Önümüzdeki 1-2 ay çok belirleyici olacak, Ruslar da askeri çabalarını Donbas bölgesinde artıracak. Putin'in stratejik hedefleri muhtemelen değişmedi." dedi.

Haines, Putin'in Ukrayna'daki yenilgi olasılığını rejimine yönelik varoluşsal bir tehdit olarak gördüğünü, böyle bir durumda nükleer tehdit olabileceğini konusunda uyardı.

Diğer yandan Birleşmiş Milletler, savaş sebebiyle hayatını kaybeden sivillerin mevcut resmi açıklamalardan çok daha yüksek olacağını kabul etti.