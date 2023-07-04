THURMAN: UFUKTA GÖRMÜYORUM



Uma Thurman da geçen yıl, 'The Jess Cagle Show'da "Kill Bill: Volume 3" için; "Size bu konuda gerçekten hiçbir şey söyleyemem. Yani yıllardır tartışılıyor. Olduğuna dair gerçek bir düşünce vardı, ama çok uzun zaman önce. Bunu hemen ufukta görmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.