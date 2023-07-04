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Quentin Tarantino'dan 'Kill Bill 3' açıklaması

Oscar ödüllü yönetmen Quentin Tarantino, başrolünde ABD'li aktris Uma Thurman'ın rol aldığı 'Kill Bill' serisinin olası üçüncü filmi hakkında merak edilen soruyu cevapladı

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  • Quentin Tarantino'dan 'Kill Bill 3' açıklaması - Magazin haberleri

    Düğününde kendisini öldürmeye çalışan eski patronu 'Bill'in peşine düşen bir kadının yaşadıklarını konu alan 'Kill Bill'in ikinci filminin üzerinden 19 yıl geçti.
  • Quentin Tarantino'dan 'Kill Bill 3' açıklaması - Magazin haberleri

    Uma Thurman'ın hayat verdiği 'Beatrix' karakterin kızına odaklanacağı ve usta oyuncunun kızı Maya Hawke'ın da filmde rol alacağı iddia edilmişti.

    Kılıç dövüş sahneleriyle  dikkat çeken serinin yönetmeni Quentin Tarantino, sinemaseverlerin yeni filmi beklentisine, "Mantıksız bir macerayla gelmek istemem. Gelin bunu hak etmiyor. Çok uzun ve zorlu bir savaş verdi" sözleriyle karşılık vermişti.
  • Quentin Tarantino'dan 'Kill Bill 3' açıklaması - Magazin haberleri

    60 yaşındaki yönetmen, bu açıklamasından yıllar sonra karar değiştirdiğini belirtti.
  • Quentin Tarantino'dan 'Kill Bill 3' açıklaması - Magazin haberleri

    Son röportajında 'Kill Bill: Volume 3' için kapıları kapatan Quentin Tarantino, "Bunun olacağını düşünmüyorum. Son filmim bir film eleştirmeni, bir erkek eleştirmen hakkında ve 1970'lerde geçiyor" dedi.
  • Quentin Tarantino'dan 'Kill Bill 3' açıklaması - Magazin haberleri

    THURMAN: UFUKTA GÖRMÜYORUM

    Uma Thurman da geçen yıl, 'The Jess Cagle Show'da "Kill Bill: Volume 3" için; "Size bu konuda gerçekten hiçbir şey söyleyemem. Yani yıllardır tartışılıyor. Olduğuna dair gerçek bir düşünce vardı, ama çok uzun zaman önce. Bunu hemen ufukta görmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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