Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan'ın aşk tatili
Rabia Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan ve arkadaşı Meltem Akçöl ile Marmaris'te tekne tatilinde görüntülendi. Bir ara sıcak havadan bunalan Soytürk, bir ara kendini Ege'nin serin sularına bıraktı
Mimari tasarımcı Samet Vuruşan ile uzun bir süredir aşk yaşayan oyuncu Rabia Soytürk, sevgilisiyle birlikte tatil sezonunu açtı.
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Rabia Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan ve yakın arkadaşı Meltem Akçöl ile Marmaris'te tekne tatilinde objektiflere yansıdı.
Siyah bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Rabia Soytürk, bir araya sıcak havadan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.