Rafet İnce kimdir? sorusu The Taste Türkiye yarışmasının 2. sezonunun başlamasıyla gündeme geldi. Eğlenceli yorumları ve mutfak bilgisiyle dikkatleri üstüne çeken Rafet İnce'nin hayatına dair ayrıntılar haberimizde

RAFET İNCE KİMDİR?

1981 Konya-Ereğli doğumlu olan Şef Rafet İnce, mesleğe Tekirdağ Anadolu Turizm Meslek Lisesi’nde başladı. Devlet tarafından aldığı bursla, “Le Cordon Blue College of Culinary Arts”ta ve “Toscan-Cascina”da F&B eğitimi görüp staj yaptı. Şu anda Avrupa’nın en iyi iş oteli seçilen Anadolu yakasının incisi Wyndham Grand Kalamış Hotel’in executive chef’i olarak görev yapmaktadır.

Uluslararası aşçılık yarışmalarında ülkemize sayısız madalya kazandıran Rafet Şef, 2008 “IKA - Dünya Aşçılar Olimpiyatı”nda Türkiye’ye ilk defa 3 olimpiyat madalyası kazandıran tek Türk şeftir. “Türkiye Aşçılar Federasyonu” ilk resmi “Aşçılar Milli Takımı”nın da kurucusu olan şefimiz, ulusal ve uluslararası kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti vermektedir. Turizm-otelcilik liseleri ve gastronomi eğitimi veren üniversitelerdeki seminer, konferans ve panellere hoca ve konuşmacı olarak katılmış ve ülke çapında ses getiren sosyal sorumluluk projelerine de öncülük etmiştir.

Çeşitli ulusal TV kanalında yemek programları yapmıştır.

“Chaîne des Rôtisseurs” üyesi olan Rafet Şef, Londra’da yayımlanan BBC Good Food dergisinin 2008 yılından beri şef editörlüğü yapmakta olup, “Wacs - Dünya Aşçılar Konfederasyonu”nun da uluslararası jürilik belgesine sahiptir. Dünya gastronomi literatüründeki ilk kişisel gelişim ve gastronomi kariyer kitabı olan “CHEF“ kitabının yazarıdır. 2017’de yazarların oskarı olarak değerlendirilen “Gourmand world cookbook awards”da Türkiye adına en iyi yemek yazarı ödülünü almıştır.