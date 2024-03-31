Ramazan'ın 21. gününe özel iftar menüsü: Ege mutfağından tarifler!
11 ayın sultanı Ramazan'ın bitmesine sayılı günler kaldı. Ramazan ayını uğurlamaya geri sayım yaptığımız bu günlerde iftar için tarif bulmak da zorlaşmış olabilir. İşte, iftarda ne pişirsem diye düşünenler için ege mutfağından birbirinden güzel lezzetler!
2024 yılının Ramazan ayının da yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Mübarek Ramazan ayının bitimine günler kala 20 gün boyunca iftarda çeşitli menüler hazırlayan kişiler yeni menü fikirleri bulmakta zorluk yaşayabiliyor. İşte, Ramazan'ın 21. günü için Ege'den lezzetlerle sağlıklı ve kolay menü örneği!
İZMİR KÖFTE
Malzemeler:
4 tane patates
2 adet domates
4 adet yeşil biber
1 adet rendelenmiş kuru soğan
500 gram orta yağlı kıyma
3 yemek kaşığı bayat ekmek içi veya galeta unu
1 adet yumurta
Birer çay kaşığı Tuz, karabiber, kimyon
Sosu için:
2 yemek kaşığı sıvı yağ
2 adet rendelenmiş domates
1 tatlı kaşığı domates salçası
2 su bardağı su
½ çay kaşığı tuz
Kızartmak için: 1,5 su bardağı sıvıyağ
Hazırlanışı:
Köfte harcı için; orta yağlı kıyma, rendelenmiş kuru soğan, bayat ekmek içi, yumurta ve baharatları oval kap içine alıp özleşene kadar yoğurun. Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içerisinde yuvarlayarak şekil verin.
Hazırladığınız köfteleri servis tabağına alıp bekletin. Kabuklarını soyduğumuz patatesi elma dilimleri şeklinde kesin. Domatesleri halka şeklinde doğrayın. Biberlerin sap kısmını kesip ortadan ikiye yarın. Sıvıyağı derin bir tencerede kızdırın.
Sırasıyla patates ve köfteleri kızartın. Fazla yağını süzmesi için kâğıt havlu üzerinde bekletin.
Sos için:
Sıvı yağı kızdırın. Domates salçasını iki dakika kadar kavurun. Rendelenmiş domatesleri ekleyin. Kavrulan domatese sıcak su ve tuzu ilave edin. 5 dakika kadar piştikten sonra ocaktan alın. Köfte ve patatesleri fırın tepsisine sırayla dizin Aralarına domates ve yeşilbiber dilimlerini yerleştirin. Hazırladığınız sosu üzerlerine gezdirin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika biber ve domates dilimleri kızarana kadar pişirin. Ilık olarak servis edin.
FAVA
Malzemeler:
300 gr kuru iç bakla
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 adet büyük boy kuru soğan
Yarım çay kaşığı zerdeçal
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Yarım demet dereotu
3,5 su bardağı sıcak su
Üzeri için;
1 büyük kırmızı soğan
4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
Yarım limon suyu
7-8 sap dereotu
Hazırlanışı:
Baklaların üzerini dört parmak aşacak gibi su ekleyip 6-7 saat veya bir gece bekletin. Ertesi gün bol suda yıkayarak sularını süzdürün. Zeytinyağını geniş bir tencereye alın, soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun. İç baklaları soğanlara ekleyip zerdeçal, şeker, tuz, dereotu ve sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp baklalar yumuşayana ve suyunu tamamen çekip koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Dibinin tutmaması için ara sıra karıştırmaya devam edin.
Ocağı kapatıp blender ile püre haline getirin. Yuvarlak veya baton kalıbı streç film ile kaplayarak favayı kalıba dökerek üzerini kaşıkla düzleştirin. Soğuması için buzdolabına alın. Üzeri için kırmızı soğanları yemeklik doğrayıp 1 yemek kaşığı zeytinyağında kavurun, limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kavurup ocağı kapatın. Favayı servis tabağına geçirin, kavrulmuş soğan ve ince doğranmış dereotu ile süsleyerek üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin.
BÖRÜLCE SALATASI
Malzemeler:
250 gram kuru börülce
Yarım demet maydanoz
4 dal taze soğan
¼ demet dereotu
1 kırmızı biber dolmalık
3-5 kornişon turşu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım limon suyu
Sumak
Tuz
Hazırlanışı:
Börülceleri akşamdan ıslayın. Akşamdan ısladığınız börülceleri yıkayın ve üzerini geçecek kadar su koyun biraz haşlayın. Sonra suyu tekrar süzün. Bir kez de limonlu su içerisinde 20 dakika haşlayın. Turşu ve biberleri küp küp doğrayın. Maydanoz, dereotu ve soğanı ince ince kıyın.
Tüm malzemeleri börülceyle harmanlayın. Bir kap içerisinde karıştırdığınız, limon suyu, zeytinyağı, tuzu ve sumağı börülce karışımının içerisine döküp sunuyoruz.
İZMİR BOMBASI
Malzemeler:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 kahve fincanı sıvıyağ
3 kaşık yoğurt
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
5 su bardağı un
1 kavanoz kakaolu fındık kreması
Hazırlanışı:
Derin bir kapta tereyağı ile sıvıyağı koyup yoğurtla karıştırın. Ardından kabartma tozu ve unu eleyerek koyup yoğurun. Hamurdan küçük bezeler koparıp merdane ile açın. Aralarına fındık kreması sürüp hamuru kapatarak yuvarlak haline getirin. Yuvarladığınız hamurları yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dakika pişirin. Üzeri hafif pembeleşecek. Damak tadına göre sıcak ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...