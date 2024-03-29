Ramazan'ın 19. günü için iftar menüsü: Dalyan köfte ve patates püresi!
Ramazan'da en çok araştırılan konulardan birisi şüphesiz ki iftar menüleri. Orucunu güzel bir menüyle açmak isteyenler için çorba, ana yemek, salata ve tatlıdan oluşan lezzetli bir iftar menüsü hazırladık. İşte, Ramazan'ın on dokuzuncu günü için örnek iftar menüsü!
Ramazan akşamları ailelerimizle bir arada olmak ve lezzetli sofralarda hep beraber oruç açmak için birebirdir. Fakat zaman zaman iftara ne pişireceğim derdi can sıkıcı olabilir. O anlar için örnek bir iftar menüsü hazırladık! İşte, havuç çorbası ve dalyan köfteli iftar menüsü ve tarifleri...
HAVUÇ ÇORBASI
Malzemeler
4 adet büyük boy havuç
1 adet soğan
1 adet kereviz
1 yemek kaşığı tereyağı
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı rendelenmiş zencefil
Tuz
Karabiber
5 su bardağı su
1 bardak portakal suyu
Yarım su bardağı krema
Hazırlanışı
Havuçları küçük küçük doğrayın. Tencereyi ocağa alın tereyağı ve zeytinyağı ekleyip eritin. Soğanı yemeklik doğrayın ve tencereye koyup hafif yumuşayıncaya kadar kavurun. Ardından havuçları tencereye alıp kavurmaya devam edin.
Kerevizin kabuklarını soyun ve küçük küpler halinde doğrayın ve tencereye koyun, 3- 4 dakika daha kavurmaya devam edin. Zencefilin kabuğunu soyun, rendeleyin ve sebzeli karışıma ilave edip karıştırın. Ardından tuz ve karabiberi ekleyin. 5 su bardağı suyu ekleyin.
Sebzeler yumuşayıncaya dek çorbayı kaynatın. Yaklaşık 30 dakikadan sonra çorbayı ateşten alıp pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar el blenderinden geçirin.
Bir bardak portakal suyunu krema ile beraber çorbaya ekleyip karıştırdıktan sonra servis edin. Havuç çorbanız hazır! Afiyet olsun...
DALYAN KÖFTE
Malzemeler:
750 gr kıyma
1 adet orta boy soğan
1 adet yumurta
1 veya 2 arzuya göre sarımsak
1 su bardağı galeta unu
3 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı yenibahar
İç malzemesi:
3 adet orta boy patates
2 adet havuç
1 kâse bezelye
3 yumurta
Üzeri için:
1 ya da 2 yemek kaşığı Zeytinyağı
2 yemek kaşığı salça
1 su bardağı su
Hazırlanışı:
Önce köfte yapımı için yukarıda saydığımız tüm malzemeleri yoğurma kabına alın. Dağılmasına mani olmak için köfteyi iyice yoğurun. Yoğurduğunuz köfteyi birkaç saat dolapta dinlendirin. İç harç için garnitür kullanabilirsiniz.
Tezgaha tepsi büyüklüğünde yağlı kağıdı yerleştirin. Üzerine köfte harcını koyarak ikinci yağlı kâğıdı da üzerine yerleştirin ve kapatın. Oklava yardımı ile 1 cm kalınlığında açın.
Köftenin kenar tarafına iç harcımızı yerleştirdikten sonra rulo yapın. Yalnız rulonun sıkı olması gerekiyor. Üzerine yumurta akını sürdükten sonra tekrar yağlı kâğıda sarıp üzerini de alüminyum folyoyla kaplayın.
Daha önceden ısıtılmış 200 derece olan fırına yerleştirin. Pişmesi için 40-50 dakika yeterli olacaktır. Köfte fırında pişerken üzerinin sosu için bir tencereye 1 ya da 2 yemek kaşığı zeytinyağını koyarak salçasını ilave edin. 1 veya 2 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine bir su bardağı su ilave edin 5 ya da 6 dakika daha kaynatın.
Pişmekte olan köfteyi kontrol ettikten sonra eğer pişmiş ise üzerine sosunu döküp tekrar fırına verin.10 dakika kadar kalması yeterlidir. Sos arzuya göre konmasa da olur.
PATATES PÜRESİ
Malzemeler:
950 gram altın patates
120 ml tam yağlı süt
120 ml krema
8 diş sarımsak
Yarım su bardağı tuzsuz tereyağı
2 çay kaşığı tuz
İnce kıyılmış taze soğan
Karabiber
Hazırlanışı:
Kesme tahtası üzerinde patateslerinizi soyun. Soyulmuş patateslerin renginin solmaması için geniş bir kase içerisinde soğuk ya da buzlu suyun içine koyun.
Patatesleri küpler halinde doğrayın. Doğradığınız patatesleri büyük bir tencerenin içine koyun ve üzerine soğuk su ekleyin. Suyu yüksek ateşle kaynattıktan sonra ısıyı en aza indirin ve 12 dakika boyunca pişirin. Sarımsaklarınızı ezdikten sonra küçük bir tencereye krema, sarımsak ve sütü ekleyin.
Malzemeleri kısık ateşte kaynattıktan sonra tencereyi ocaktan alın ve kremayı ince bir süzgeçten süzün. Patatesleri bir kevgir yardımıyla tencereden boşaltın. Daha sonra su eklemediğiniz yeni bir tencereye alın. Bir patates ezici veya spatula yardımıyla patatesleri tortu kalmayana kadar ezin.
Hazırladığınız küp soğuk tereyağını ve tuzu ekleyin. Malzemelerin birleşmesi için iyice karıştırın. Krema karışımını yavaş yavaş patateslere tamamen karışana kadar azar azar ekleyin ve bu sırada karıştırmaya devam edin. Pürenizi pürüzsüz hale gelene kadar karıştırdıktan sonra üzerine karabiber serpin. İsteğe bağlı olarak öncesinde ince ince doğradığınız taze soğanlarla süsleyin.
SEMİZOTU SALATASI
Malzemeler:
1 bağ semizotu
1 tutam nane
2 orta boy domates
2 adet salatalık
Sosu için;
3-4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş dövülmüş sarımsak
Yarım limon
1 yemek kaşığı sirke
Tuz
Üzeri için;
Mısır
Hazırlanışı:
Semizotlarını iyice yıkayın ve bir süzgece koyun ya da kurutun.
Yıkanmış olan 4-5 dal naneyi de ince doğrayıp, semizotuna ekleyin. Küp küp doğranmış domates ve salatalıkları da ekleyin. Sarımsakları esip diğer sos malzemeleriyle karıştırın. Salata tabağına semizotlarını ve diğer malzemeleri alın. Sosunu üzerine gezdirin. Mısırla süsleyerek servis edin.
KALBURABASTI
Malzemeler:
120 gram oda sıcaklığında tereyağı
2 yemek kaşığı yoğurt
1/2 çay bardağı sıvı yağ
4 su bardağı un
1 çay bardağı irmik
1 tatlı kaşığı karbonat
3-4 damla limon
Şerbeti için:
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı limon suyu
İçi için:
120 gram ceviz içi
Servisi için:
2 yemek kaşığı toz Antep fıstığı
Hazırlanışı:
Kalburabastı tatlısının yapımına ilk olarak şerbet ile başlanır. Şekeri ve suyu kaynamaya bırakın ve kaynadıktan sonra içine limon suyunu ilave ederek 10 dakika daha kaynattın.
Tatlı için un hariç tüm malzemeleri karıştırın. Karbonatı limon ile karıştırın ve köpürtün. Yavaşça unu ekleyin.
Ele yapışmayan bir kıvam elde edin. Cevizden biraz büyük parçalar kopararak yuvarlayın ya da süzgeç, rende gibi aparatlar ile şekil verin. Cevizi ortasına koyun. Fırın tepsisine dizin ve 25-30 dakika pişirin.
Fırından çıkınca sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün. Üzerini istediğiniz gibi süsleyin. Afiyet olsun.