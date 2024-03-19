Ramazan'ın dokuzuncu günü için: İftarda sevdiklerinizle beraber yemeniz için örnek iftar menüsü tarifi
Ramazan'ın dokuzuncu gününe girerken insanlar ''bugün ne pişirsem'' diye düşünmeye şimdiden başlıyor. Her gün yeni menü çıkartmanın zorluğunu yaşayanlar internette ''iftara ne pişirsem'' gibi cümleleri aratıyor. Peki, akşam orucunuzu açarken neler yiyebilirsiniz? İşte, sizin için örnek iftar menüsü!
Ramazan ayında çeşitli tarifler arasında seçim yapmak ve sofralarını zenginleştirmek isteyenler için bu süreç bazen oldukça zorlayıcı olabiliyor. Bu nedenle iftar menülerini hazırlarken kararsız kalanlar için çorba, ana yemek, salata ve tatlıdan oluşan bir tarif hazırladık. İşte, menüye dair detaylar...
KREMALI MANTAR ÇORBASI
MALZEMELER:
400 gram kültür mantarı
1 adet orta boy kuru soğan
2 yemek kaşığı un
1 paket (200 ml) sıvı krema
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
Damak tadınıza göre tuz ve karabiber
1 tutam taze maydanoz
YAPILIŞI:
Mantarlarınızı temizledikten sonra ince ince doğrayın. Bu sırada bir tencere çıkartın ve içerisine sıvı yağ ile tereyağı koyup ince ince doğradığınız soğanı ekleyin. Soğanlar biraz pembeleşince doğradığınız mantarları da ilave edin ve suyunu salıp çekene kadar kavurun. Bu aşamada ununu ekleyip 1 dakika daha kavurduktan sonra kremasını ekleyin.
Çorbanızı orta hararetli ateşte kaynamaya başlayana kadar karıştırarak pişirin. Kaynayınca altını kısıp 10 dakika kadar daha kaynatın. Ateşten almadan tuz ve karabiberini ve ince ince doğradığımız maydanozları da ekleyip bir taşım daha kaynattığınızda çorbanız servise hazır olacaktır. Afiyet olsun!
SOSYETE MANTISI
MALZEMELER:
3 adet yufka
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet yumurta
300 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 kase yoğurt
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı salça
4 yemek kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI:
Soğanı soyun ve rendeleyip kıymayla karıştırın. İçine tuz ve karabiberini de ekleyip güzelce karıştırın. Bu sırada yufkanızı tezgaha serin. 4 eşit parçaya bölün. (Daha küçük mantılar isterseniz 6’ya veya 8’e de bölebilirsiniz.)
Yufkaya sürmek için bir kapta tereyağını eritip ılınmasını bekleyin. Bu aşamada içerisine yumurtayı ekleyip çatalla çırpın. Yağlı yumurtalı karışımı fırçayla yufka parçalarına sürün. Yufkaların geniş kısımlarına hazırladığınız kıymalı harcı yerleştirip sıkıca rulo yapın.
Ruloyu kendi etrafında döndürerek spiral şekli verin. Pişerken açılmaması için kürdanla tutturup yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. Yumurtalı karışımdan mantıların üzerine sürün. Fırını 170 dereceye ayarlayıp üstü kızarana kadar pişirin.
Bu arada üstüne dökülecek sosu için sarımsağı rendeleyip yoğurda ekleyin ve çırpın. Daha sonra başka bir tavada yağı ısıtıp salçayı içine ekleyin ve 2-3 dakika kavurun. Pişen mantıları fırından çıkarıp servis tabağına alın. Üzerine yoğurdu ve salçalı sosu gezdirip sıcak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!
HELLİM PEYNİRLİ SALATA
MALZEMELER:
10 yaprak marul
2 adet domates
100 gram soya filizi
3 adet ceviz
4 dilim hellim peyniri
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
3 çorba kaşığı mısır konservesi
YAPILIŞI:
Önce marulları ve domatesleri bol suyla yıkayın. Marulları ince ince, domatesleri ise küçük küçük doğrayıp derin bir kaba alın. Bu sırada soya filizi ve mısırı da salata malzemelerine ilave edin.
Cevizi ister küçülterek ister bütün halde ekleyip karıştırın. Bu aşamada hellim peynirini tavada kızartın ve salatanın üzerine dağıtarak ilave edin. Hellim peynirli salatanız servise hazır. Afiyet olsun!
YALANCI TAVUK GÖĞSÜ
MALZEMELER:
1 litre süt
1 su bardağı un
1 su bardağı toz şeker
1 kaşık nişasta (tüm çeşitleri olur)
100 gram tereyağı
1 paket şekerli vanilin
2 adet damla sakızı (isteğe bağlı)
ÜZERİ İÇİN:
Toz tarçın
YAPILIŞI:
Derin bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyip iyice karıştırarak yoğun bir kıvam elde edene kadar karıştırın. 1 dakika içinde şekerini ve sütünü peş peşe ekleyin. Bu sırada damla sakızlarını havanda dövüp elde ettiğiniz tozu, tencereye ekleyin. Daha sonra suda çözdürdüğünüz nişastayı ve vanilini koyun.
Nişasta sayesinde yoğunlaşan tatlıyı topaklanmaması için karıştırmaya devam edin. Muhallebi kıvam alınca 10 dakika soğumaya bırakın. Soğuyan tatlınızı 3 dakika boyunca bir mikser yardımıyla çırptığınızda yalancı tavuk göğsü servise hazır olacak. Kaselere veya tabağa alarak üzerine tarçın serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!