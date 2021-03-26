Usta oyuncunun 2005 yılında dünya evine girdiği eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Birlikte yer aldıkları fotoğrafları paylaşan Öztekin, şu ifadeleri kullandı:

Aklım hep o günde. O anda. İçimde tarifsiz bir sızı. Özlüyorum, hem de çok. Tüm bunların bir kabus olmasını ve uyandığımda aşkımı, tontişimi yanıbaşımda görmeyi çok istiyorum. Ama gerçekler çok acı. Kalbimdeki yara çok yeni ve içim fazlasıyla acıyor.