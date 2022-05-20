Aşkları kitap oldu 0:00 / 0:00

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Esra Kazancıbaşı Öztekin'in, “Sonsuz Aşk... Rasim’im” isimli kitabında oyuncu Rasim Öztekin'in film ve dizilerinin, kavuklu olduktan sonra yaşadıklarının perde arkasındaki hikayelerine de yer veriliyor.

Anı-biyografi ve kişisel gelişim türündeki “Sonsuz Aşk... Rasim’im”, günümüzde sevgiyi arayan, aşka hasret herkesin ruhunu aydınlatacak bir kitap...

Erkeklere güven duymakta sorun yaşayan bir genç kadının psikoloğuyla ve içsel konuşmalarıyla başlayan kitapta, ruhunu seveceği bir adamla yıllar sonra karşılaşmaları, aşkları, evlilik günleri anlatılıyor.

Meditasyon, Fheng Shui, imajinasyon ve olumlu düşünce gücü gibi kişisel gelişim yöntemlerinin Rasim-Esra Öztekin çiftinin yaşamına aşkı, sağlığı ve bereketi nasıl getirdiğine tanık olup, geleceğe daha umutla bakabileceksiniz. Fobilerimiz, hastalıklar dahil her türlü sorunda aşkın; iyileşme enerjisini ve yaşama sevincini ortaya çıkaran mucizelerine tanık olacaksınız.

Mutluluk dolu bir 20 yıl sonrasında sevdiği adamı aniden kaybeden Esra Kazancıbaşı Öztekin, yas sürecinin zorlu günlerinde, "Kaybolan fiziksel bedendir. Ruhlar ölmez, Aşklar da bitmez.” diyerek "Sonsuz Aşk"larını anlatırken, sevdiğini kaybeden herkesin acılarına da ışık oluyor.

ALINAN HER KİTAP, RASİM ÖZTEKİN TİYATRO BURSU’NA KATKI SAĞLAYACAK

Rasim Öztekin, kalp hastalığı nedeniyle Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun simgesi Kavuk’un 5’inci sahibi olduktan sonra tiyatro yapamamıştı.

Kavuğu devrettiği gecenin gelirlerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Rasim Öztekin Tiyatro Bursu’na bağışlayarak, tiyatroya sevdalı gençlere umut olmuştu. Halen 6 öğrenci, bu bursla 4 yıllık tiyatro eğitimi görüyor.

Bursun sürdürülebilir olması için kitabın yazarlık gelirini ÇYDD Rasim Öztekin Tiyatro Bursu’na bağışlamaya karar verdiğini söyleyen Esra Kazancıbaşı Öztekin, “Rasim, kalp hastalığı nedeniyle tiyatro sahnelerinden uzak kaldı. Kavuğun yeni sahibi olduktan sonra tiyatro yapamamak onu çok üzdü. Tek tesellisi kavuğu devir ettiği gecenin gelirleriyle 6 gencin tiyatro eğitimine ışık olmaktı. Bursu, daha geniş kitlelere ulaştırmak benim bundan sonraki misyonum. Bu yüzden kitabın yazarlık gelirini ÇYDD Rasim Öztekin Tiyatro Bursu’na bağışlamaya karar verdim. Rasim’in ruhunun da bunu hissedeceğine ve huzurlu olacağına eminim.” diye konuştu.

KİTAPTA YER ALAN BAZI BÖLÜMLER

. Aşktan Korkan Bir Kadının Öyküsü

. İki Aşk Arasında...

. Sevginin İçimizdeki Korkuları İyileştirici Gücü

. G.O.R.A’nın “Bob Marley Faruk”unu Neden Kıskandım?

. Yoksa Beni Aldatıyor mu?

. Rasim’in Falında Çıkan Beyazıt Öztürk’lü Müzikal: Yıldızların Altında

. Santorini’deki Balayında İlk ve Son Büyük Kavgamız

. Yürekten İste, Hayal Et, Hisset, Olsun!

. Kabadayı’daki “Sürmeli” Rasim’in Uykularını Neden Kaçırdı?

. “Tiyatro Oyuncusu Sahnede Ölür!”

. Yoğun Bakımda Rasim’in Hayali: Erol Günaydın ve Tuncel Kurtiz’le Tekne Turu

. Taburcu Olacağı Gün Rasim’i Yıkan Haber!

. Rasim’den Unakıtan’a Gönderme: “Rabbim Siyami Ersek Dedi!

. “Ölürsem de Sahnede Öleyim!”

. Darbe Girişimi Gecesi Sette Rasim’in Başına Gelenler!

. Rasim’i Kaybetme Korkum Yüzünden Gördüğüm Kabuslar

. Umut Varken En Kötüsünü Düşünüp Endişelenmek Niye?

. Mandıra Filozofu Hayat Felsefemizi Nasıl Etkiledi? 50’li Yaşlarda Değişen Hayallerimiz...

. Kavuk Yüzünden Rasim’in Uykusuz Geceleri

. Hayallerinin Çok Ötesinde Bir Kavuk Devir Teslim Töreni

. Bazen ‘Seni Seviyorum’ Demeye Gerek Kalmaz!

Bir Yol Ayrımının Kavşağındayız... Paramparçayız!

. Ne Olur Beni Yalnız Bırakıp Gitme!