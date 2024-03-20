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        Haberler Yaşam Rasim Öztekin kaç yaşında öldü? Rasim Öztekin kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Rasim Öztekin kaç yaşında öldü? Rasim Öztekin kimdir, nerede, ne zaman, neden öldü?

        Rasim Öztekin, Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının unutulmaz isimlerinden biri olarak, özellikle mizahi karakterleri canlandırdığı rollerle hafızalarda yer edinmiştir. Gerek tiyatro sahnesinde gerekse ekranlarda sergilediği başarılı performanslarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Öztekin, sanatçı kişiliği ve sıcak mizacıyla da sevilen bir figürdür. Peki Rasim Öztekin kimdir, neden ve ne zaman öldü? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2024 - 15:37 Güncelleme: 20.03.2024 - 15:37
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        Rasim Öztekin kaç yaşında öldü?
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        Türk tiyatrosu ve ekranların unutulmaz isimlerinden Rasim Öztekin, mizahı ve derin karakter analizleriyle kendini sevdiren bir sanatçıydı. Sahne ve ekranlarda sergilediği unutulmaz performanslarla geniş bir hayran kitlesi edinen Öztekin, sanat dünyasında derin izler bıraktı. Bu yazımızda Rasim Öztekin'in hayatını, sanatını ve ne yazık ki beklenmedik şekilde aramızdan ayrılışını ele alacağız. Kim olduğu, ne zaman, neden ve nasıl öldüğüne dair tüm detaylarıyla Rasim Öztekin'in hikayesine yakından bakacağız.

        Rasim Öztekin Kimdir?

        Rasim Mükerrem Öztekin, Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının seçkin figürlerinden biri olarak, 14 Ocak 1959'da İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nde başlayan sanatçı, ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Sanat yolculuğunun ilk adımlarını İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde atarak amatör tiyatro çalışmalarıyla sahne tecrübesi kazandı. Tiyatro kariyerine profesyonel anlamda Ferhan Şensoy'un öncülük ettiği Ortaoyuncular topluluğuna katılarak başladı. Sanat hayatına büyük katkılarda bulunan Rasim Öztekin, 2016 yılında Ferhan Şensoy'dan Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu devraldı ve bu geleneksel sembolü 20 Eylül 2020'de Şevket Çoruh'a aktardı.

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        Tiyatroculuğunun yanı sıra, 1992 ile 1995 yılları arasında televizyon ekranlarında şov programlarına imza atan Öztekin, Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan "2071'de Türkiye" adlı müzikalde hem yönetmenlik hem de oyunculuk yaparak sanatını farklı alanlara taşıdı. Sinema ve televizyon yapımlarında da önemli roller üstlenen Öztekin, aynı zamanda TRT için program metinleri yazdı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Sanatçının zengin kariyeri, Mart 2020'de açılan resmi YouTube kanalı Rasim Öztekin TV ile dijital dünyada da yaşamaya devam etmektedir.

        Filmleri:

        • Bir Günlük Aşk
        • Koğuş
        • Arabesk
        • Kurt Kanunu
        • Tersine Dünya
        • Türk Tutkusu
        • Bay E Şef
        • O.R.A.
        • Pardon
        • Şans Kapıyı Kırınca
        • Balıketi
        • Kapılara Dikkat
        • Kabadayı
        • Kanal-İ-Zasyon
        • Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde
        • Gelecekten Bir Gün
        • Vay Arkadaş
        • Düğün Dernek İsmail
        • Mandıra Filozofu
        • Düğün Dernek 2: Sünnet
        • Bak Hele Bak
        • Çalgı Çengi İkimiz
        • Dijital Esaret
        • Baba Parası

        Tiyatro Oyunlar:

        • Şahları da Vururlar
        • Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı
        • Anna’nın 7 Ana Günahı
        • Fırıncı Şükrü, Deli Vahap ve Ötekiler
        • Hayrola Karyola
        • Eşek Arıları
        • Muzır Müzikal
        • İçinden Tramvay Geçen Şarkı
        • İstanbul’u Satıyorum
        • Don Juan İle Madonna
        • Soyut Padişah
        • Yorgun Matador
        • Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu
        • Güle Güle Godot
        • Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri
        • Haldun Taner Kabare
        • Çok Tuhaf Soruşturma
        • Parasız Yaşamak Pahalı
        • Fişne Pahçesu
        • Kökü Bitti Zıkkım Zulada
        • Sahibinden Satılık Birinci El Ortaoyunu
        • Biri Bizi Dikizliyor
        • Uzun Donlu Kişot
        • Kiralık Oyun
        • Boşgezen ve Kalfası
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        Rasim Öztekin Ne Zaman Öldü?

        Rasim Öztekin kaç yaşında öldü sorusu usta sanatçının hayranları tarafından merak edilen bir konudur. Usta Sanatçı Öztkin 2021 yılında 62 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

        Rasim Öztekin Neden Öldü?

        Rasim Öztekin, 2004 yılında kalp yetmezliği tanısı almış, bu durum sanatçının yaşamını ve sağlık durumunu önemli ölçüde etkilemiştir. Usta oyuncu, uzun yıllar boyunca kalp sağlığı ile ilgili mücadelesini sürdürmüştür. Ne yazık ki, 8 Mart 2021 tarihinde yaşadığı ciddi bir kalp krizi sonucunda acilen hastaneye kaldırılmıştır. O günün ilerleyen saatlerinde, İstanbul'da bulunan Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Tüm müdahalelere rağmen, Rasim Öztekin kurtarılamayarak, 62 yaşında bu dünyaya veda etmiştir. Sanatçının vefatı, sevenleri ve sanat camiası için büyük bir üzüntü kaynağı olmuştur.

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