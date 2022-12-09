RECEP İVEDİK 7 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şehir hayatından ve maddi koşullardan uzaklaşmak isteyen Recep, yakın arkadaşı Nurullah ile babaannesinden miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Bu sırada köye ve civar ormanlara zarar verecek bir projenin olduğunu öğrenir. Recep, köylüler ile iş birliği yaparak bu projeye karşı gelmeyi amaçlar.