Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.026,62 %-0,77
        DOLAR 35,7297 %0,16
        EURO 37,4794 %0,08
        GRAM ALTIN 3.171,52 %-0,23
        FAİZ 38,10 %-0,31
        GÜMÜŞ GRAM 34,92 %-0,71
        BITCOIN 99.283,00 %-5,05
        GBP/TRY 44,5644 %0,04
        EUR/USD 1,0482 %-0,14
        BRENT 78,30 %-0,25
        ÇEYREK ALTIN 5.185,43 %-0,23
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta 1,8 puan artarak 100,9'a çıktı - İş-Yaşam Haberleri

        Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta 1,8 puan artarak 100,9'a çıktı

        Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta geçen aya göre 1,8 puan artarak 100,9'a çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 11:12 Güncelleme: 27.01.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Reel Kesim Güven Endeksi'nde artış
        ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı.

        İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1745 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

        Buna göre, Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta geçen aya göre 1,8 puan artarak 100,9 seviyesine çıktı. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise 0,1 puan azalarak 102,6 oldu.

        Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek 3 aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler ise azalış yönünde etki etti.

        REKLAM

        Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir geçen aya göre güçlendi.

        Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında, mevcut mamul mal stokları seviyesinin ise mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise geçen aya göre zayıfladı.

        Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin geçen aya göre güçlendiği görülürken, gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin azalış bekleyenler lehine döndüğü, gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

        ÜFE beklentisi yüzde 41,2'ye geriledi

        Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler ile son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlendi.

        Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği gözlenirken, gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi geçen aya göre 3,8 puan azalarak yüzde 41,2 seviyesinde gerçekleşti.

        2025 yılı ocak ayında, ankete katılan iş yerlerinin yüzde 52,9‘u üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 14,6‘sı talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu bildirdi. Talep yetersizliğini sırasıyla iş gücü yetersizliği, ham madde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi.

        İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, geçen aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenler lehine olan seyir ise güçlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Günün Önemli Manşetleri