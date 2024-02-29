Regaip Kandili namazı nasıl kılınır? Regaip Kandili namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?

Regaip Kandili, İslami inançta büyük bir öneme sahip olan mübarek gecelerden biridir ve bu gece kılınan namazlar ile yapılan dualar, Müslümanların manevi hayatında özel bir yer tutar. Regaip kandili günü Müslümanlar, oruç tutar, Kur’an-ı Kerim okur ve namaz kılarlar. Kılınan bu namaz sırasında okunan dualar ve sureler, kişinin iç dünyasında bir huzur ve sükunet yaratır, Allah'a olan bağlılığını pekiştirir. İşte Regaip Kandili namazının kılınışı, rekat sayısı ve okunacak dualar hakkında detaylı bilgiler:

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır?

İslam dünyasında 3 ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip kandili, Müslümanların önem ve değer verdiği bir gündür. Birlik ve beraberlik duygularının ön planda olduğu maneviyatın yoğun olarak hissedildiği bir gün olan Regaip kandili çeşitli ibadetlerin yapıldığı bir gündür. Böylesi mübarek kabul edilen bir günde normal günlerden daha fazla ve daha yoğun ibadetler yapılır. Regaip kandili, hacet ve nafile namazı nasıl kılınır sorusu tam da burada akılları kurcalamakta, merak edilmektedir. Regaip kandilinde kılınan namaz 12 rekatlık bir hacet namazıdır. Regaip kandili olarak bilinen bu nafile namaz ikişer rekat olacak şekilde eda edilir. Regaip namazı aynı zamanda tespih namazının kılınması hayırlı olduğu söylenen günlerden biridir. Aşağıda 12 rekatlık Regaip kandili namazının nasıl kılınacağı yer almaktadır:

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Her ibadette olduğu gibi namaza niyet edilerek başlanır: “Ya Rabbi, niyet eyledim rıza-i şerifin için tesbih namazına. Yâ Rabbî, bu gece teşrifleriyle âlemleri nûra garkettiğin sevgili habibin, başımızın tacı Resul-i Zişan Efendimiz Sallallahu Aleyhi Wesellem'in hürmetine ve bu geceki esrarın hürmetine ben aciz kulunu da affı ilahine, feyz-i ilahine mazhar eyle. Allahü Ekber".

Her iki rekatta bir selam verilerek 12 rekat kılınan Regaip kandili namazında Fatiha'dan sonra her rekatta 3 kez Kadir Suresi (İnna enzelnahü) ile 12 ihlası şerif okunur.

Aynı zamanda her iki rekatta bir selam verdikten sonra 70 kez tesbihat yapılır.

12 rekat kılınan Regaip kandil namazından sonra yapılan tesbihatta, “Allahümme salli ala Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyi ve ala Alihi ve Sellim” denilir.

Tesbihatın ardında secdeye varılarak 70 defa “Subbuhun Kuddüsün Rabbuna ve Rabbul Melaiketi Verruh” denilir.

Secdeden kalkılır ve tahiyyatta (oturuşta) 70 defa “Rabbigfir verham vetecavez amme te’lemu feinneke entel azizul azam” denilir.

Yapılan bu tesbihat ve namazın ardından kişi, içinden geldiği gibi, kalpten bir şekilde dua eder.

Regaip Kandilinde Nafile Namazı Nasıl Kılınır? Regaip kandili nafile namazların kılınmasının hayırlı olduğu mübarek gecelerden biridir. Bu özel günlerde Müslümanlar oruç tutar, akşamında vakit namazlarının dışında bolca nafile namazı kılarlar. Aşağıda Regaip kandilinde nafile namazı kılınışı yer almaktadır: REKLAM “Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya” denilerek niyet edilir. Subhaneke duası okunur, ardından Euzu Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur, Fatiha’nın ardından 1 kez "Kadir" suresi ve 3 kere "İhlas" suresi okunur. Ya da Fatiha suresinden sonra 3 Ayetel Kürsi okunur.

2. Rekatta: Fatiha +İIhlâs + Felak + Nas. 2. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü, salli-barik okunur.

3. Rekatta: Fatiha + İhlâs + Felâk + Nas sureleri okunur.

4. Rekatta: Fatiha + İhlâs + Felâk + Nas. Rekâtin sonunda: Ettehiyyâtü + Allahümme salli + Allahümme bârik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir. Namazdan sonra, 7 defa Salatı-Ümmiye okunup secdeye varılır. Salatı-Ümmiye şöyledir: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedini'nebiyyi'l-Ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim".