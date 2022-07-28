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Rekabet, Coca-Cola soruşturmasını sonlandırdı

Rekabet Kurulu, hakkında soruşturma yürütülen Coca-Cola Satış ve Dağıtım Anonim Şirketi'nin, sunduğu taahhüt paketinin rekabet sorunlarını giderebileceğini değerlendirerek, soruşturmayı sonlandırdı. Söz konusu pakete göre 100 metrekare altındaki büfe, bakkal gibi alanlarla, kafe ve restoran gibi yerinde tüketim yapılan noktalarda Coca-Cola'ya ait buzdolaplarının yüzde 25'i satış noktasında soğutucusu bulunmayan üreticilere ayrılacak

Rekabet, Coca Cola soruşturmasını sonlandırdı
Rekabet, Coca-Cola soruşturmasını sonlandırdı
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DHA

Rekabet Kurulu tarafından alkolsüz ticari içecekler pazarında birçok ürün kategorisi ile faaliyet gösteren teşebbüs hakkında, nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engelleyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Coca-Cola, dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulundu. Bu kapsamda şirketin, 2 Eylül 2021 tarihinde sunduğu taahhüt paketini değerlendiren Rekabet Kurulu, paketin rekabet sorunlarını giderebileceğine hükmederek teşebbüs hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı.

YÜZDE 25'İ RAKİPLERE AYRILACAK

Coca Cola'nın sunduğu taahhüt paketine göre; 100 metrekare altındaki büfe, bakkal gibi alanlarla, kafe ve restoran gibi yerinde tüketim yapılan noktalarda Coca-Cola'ya ait buzdolaplarının yüzde 25'i satış noktasında soğutucusu bulunmayan üreticilere ayrılacak.

Ayrılan alanda hangi rakip ürünlerin bulunacağıyla ilgili Coca-Cola herhangi bir yönlendirme yapmayacak. Gazsız ürünlerde sadece Coca-Cola ürünlerinin satılmasına yönelik sözleşmeler yapılmasına son verilecek. Taahhütler, Kasım 2022'de yürürlüğe girecek.

Rekabet Kurulu tarafından alkolsüz ticari içecekler pazarında birçok ürün kategorisi ile faaliyet gösteren teşebbüs hakkında, nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engelleyerek 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Coca-Cola, dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulundu. Bu kapsamda şirketin, 2 Eylül 2021 tarihinde sunduğu taahhüt paketini değerlendiren Rekabet Kurulu, paketin rekabet sorunlarını giderebileceğine hükmederek teşebbüs hakkındaki soruşturmayı sonlandırdı.

YÜZDE 25'İ RAKİPLERE AYRILACAK

Coca Cola'nın sunduğu taahhüt paketine göre; 100 metrekare altındaki büfe, bakkal gibi alanlarla, kafe ve restoran gibi yerinde tüketim yapılan noktalarda Coca-Cola'ya ait buzdolaplarının yüzde 25'i satış noktasında soğutucusu bulunmayan üreticilere ayrılacak.

Ayrılan alanda hangi rakip ürünlerin bulunacağıyla ilgili Coca-Cola herhangi bir yönlendirme yapmayacak. Gazsız ürünlerde sadece Coca-Cola ürünlerinin satılmasına yönelik sözleşmeler yapılmasına son verilecek. Taahhütler, Kasım 2022'de yürürlüğe girecek.

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