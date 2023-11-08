13 Şurada Paylaş!







Atatürk'ü Anma Günü, Türk milletinin birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiği bir gündür. O'nun mirasına sahip çıkarak, Türkiye'nin daha da güçlenmesine katkı sağlayabiliriz. Büyük önder Atatürk, milletimize çağdaşlık ve özgürlük getiren bir liderdir. O'nun prensiplerine bağlı kalarak, Türkiye'yi daha ileriye taşımak görevimizdir.

14 Şurada Paylaş!







Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. Onun liderliği, Türk milletinin birlik ve beraberliğini pekiştiriyor. 10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anma ve onun mirasını yaşatma günüdür. O'nun ilke ve inkılaplarıyla gurur duyuyoruz.