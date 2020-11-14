Reuters: ABD'de Biden göreve gelene kadar 70 bin kişi daha ölebilir - HABERLER

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ABD'de Seçilmiş Başkan Joe Biden, Beyaz Saray'daki görevine 20 Ocak'ta başlayacak. Biden'ın masasındaki en önemli konu ise şüphesiz ülkede tekrar zirve yapan koronavirüs vakaları ve yaşanan ölümler olacak.

Ancak Biden'ın göreve başlamasına 2 aydan fazla bir süre varken, ABD'deki yeni vaka sayılarında her gün yeni bir rekorun kırılması ülkedeki koronavirüs bilançosunu giderek artırıyor.

Reuters'ın hesaplamalarına göre, 20 Ocak'taki devir teslime kadar, ABD'de en az 8 milyon yeni vaka ve 70 bin koronavirüs kaynaklı ölüm daha görülebilir. Bu rakamlar yeni vaka sayısında yüzde 80, ölüm sayısında ise yüzde 29'luk bir artışa işaret ediyor.

Uzmanlara göre gidişatı değiştirmenin tek yolu ise görev süresinin sonuna gelen Trump yönetiminin salgın politikalarında değişikliğe giderek daha sıkı ve organize tedbirler almak için adımlar atması.

Ancak ABD medyasına göre, Başkan Trummp son haftalarda Beyaz Saray'daki koronavirüs mücadele ekibiyle daha az vakit geçiriyor ve tüm odağını seçim kampanyasına vermiş durumda. Beyaz Saray Sözcüsü ise koronavirüsle mücadele ekibinin tüm eyaletler ve yerel yetkililer sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

ABD'de koronavirüs salgınının ilk dalgası büyük sahil şehirleri ve bakım evlerini vurmuş, ikinci dalga ise daha çok kırsal alanları etkilemişti. Üçüncü dalga olarak kabul edilen mevcut yükseliş trendi ise ülkenin neredeyse tamamını etkiledi.

Sadece Çarşamba günü 125 bin yeni vakanın açıklandığı ülkede, şu ana kadar 10 milyondan fazla kişi koronavirüse yakalandı. ABD'de salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 244 bin...