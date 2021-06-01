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Reyhanlı saldırılarında "görevi ihmalden" yargılanan 4 sanığa hapis cezası verildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili "görevi ihmal etme" iddiasıyla yargılanan ve aralarından dönemin il emniyet müdürünün de bulunduğu 5 sanıktan 4'ü 8 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı

Reyhanlı saldırısında 'ihmal' davasında karar - Haberler
Reyhanlı saldırısında 'ihmal' davasında karar
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AA

Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "görevi ihmal etme" iddiasıyla yargılanan dönemin İl Emniyet Müdürü R.K, başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

AA'nın haberine göre, tutuksuz sanıklardan dönemin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü N.E, dönemin Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı E.K. ile avukatlar ve saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklar dönemin İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ü.K. ve Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü M.B, duruşmaya katılmadı.

Son savunmaları alınan sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme hakimi, tutuksuz sanıklardan E.K'nin beraatine, diğer sanıkların da 8 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da hükmetti.

Duruşmanın ardından, saldırıda hayatını kaybeden Oğulcan Tuna'nın babası olan 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, adliye önünde gazetecilere, sanıklara verilen cezayı az bulduklarını belirterek karara itiraz edeceklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 8 yıl önce gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Yaşanan acı olayın ardından ilçe merkezinde patlama yaşanan yerde 11 Mayıs Şehitleri Anıtı yapılarak, yaşamını yitirenlerin isimleri 2 park, 5 okul ve 50 cadde ile sokağa verilmişti.

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