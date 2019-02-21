Sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarıyla adından sıkça söz ettiren 'Reynmen' lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, bir rekorun altına imzasını atmıştı. 'Reynmen', 18 günde 100 milyon izlenme sayısına ulaşarak yeni bir rekor kırmıştı.
"ŞARKIYI SİLEYİM Mİ?" DEMİŞTİ...
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktaş, "Tüm müzik camiasından 100 milyon izlendiğim için özür dilerim. Hem de 18 günde. Şarkıyı sileyim mi?" demişti.
"HAYATIMA MAL OLDU,İSTEMİYORUM!"
Gelen tepkilerin ardından Reynmen, 120 milyon izlenen "Derdim Olsun" şarkısını YouTube'dan kaldırmıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Reynmen, "Ondan, bundan silindi diyorlar. Şarkıyı ben kaldırdım. 200 milyon dinlenen şarkım da olmasın. Hayatıma mal oldu, derdim oldu. İstemiyorum. Bugün buraya bu şarkıyla gelmedim, yarın da o şarkıyla var olmayız" ifadelerini kullanmıştı ancak gerçek ortaya çıktı.
"ŞARKIYI KALDIRMAMIN SEBEBİ..."
Reynmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şarkıyı silmediğini, gizlediğini açıkladı.
"Bana 25. gününde 120 milyon izlenen bir klibi silebilecek delikanlı bir sanatçı söylesene?" diyen Reynmen, "Sabah şarkıyı kaldırmamın sebebi ortalıkta dönen 'bot' muhabbetine bir son vermekti. Sağ olsunlar hemen konuşmuşlar "İşte, gördünüz arkadaşlar bot'tu o yüzden kalktı" demişler. Şarkı 25. gününde bile günde 3 milyon dinlenirken belki ben bugün günde 3 milyon izlenme kaybettim ama sen yine gönlüne göre eğlen. Erken konuşarak namusunu, şerefini, haysiyetini kaybettin, şimdi ilerle! Bana 25. gününde 120 milyon izlenen bir klibi silebilecek delikanlı bir sanatçı söylesene? Yalnız o değilde yarın bottan şarkı kaldırılırsa çok komik olmaz mı?" ifadelerini kullandı.
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