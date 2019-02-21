5 | 32

"Bana 25. gününde 120 milyon izlenen bir klibi silebilecek delikanlı bir sanatçı söylesene?" diyen Reynmen, "Sabah şarkıyı kaldırmamın sebebi ortalıkta dönen 'bot' muhabbetine bir son vermekti. Sağ olsunlar hemen konuşmuşlar "İşte, gördünüz arkadaşlar bot'tu o yüzden kalktı" demişler. Şarkı 25. gününde bile günde 3 milyon dinlenirken belki ben bugün günde 3 milyon izlenme kaybettim ama sen yine gönlüne göre eğlen. Erken konuşarak namusunu, şerefini, haysiyetini kaybettin, şimdi ilerle! Bana 25. gününde 120 milyon izlenen bir klibi silebilecek delikanlı bir sanatçı söylesene? Yalnız o değilde yarın bottan şarkı kaldırılırsa çok komik olmaz mı?" ifadelerini kullandı.