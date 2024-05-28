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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 27 Mayıs 2024: Pazartesi günü AB ve total reytinglerde kim birinci oldu Güldür Güldür, Örümcek Adam, Survivor

        Reyting sonuçları açıklandı! 27 Mayıs Pazartesi günü en çok ne izlendi?

        Televizyonda reyting rekabeti devam ediyor. Dün; Güldür Güldür Show, Yalan, Şaban Oğlu Şaban, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor All Star ve Kızıl Goncalar seyirci ile buluştu. Peki, hangi yapım reytinglerde başarılı oldu? İşte, 27 Mayıs Pazartesi AB ve total reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 07:56 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:15
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        Pazartesi akşamı ekranlara film, dizi ve programlar geldi; kimisi yeni bölümüyle yayınlandı kimisi tekrar bölümüyle kendini yeniden izletti. Dün akşam Güldür Güldür Show, Yalan, Şaban Oğlu Şaban, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor All Star 2024 ve Kızıl Goncalar gibi birçok yapım seyirci ile buluştu. Ancak aralarından bazıları reyting sonuçlarında galibiyet elde edebildi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 27 Mayıs 2024 Pazartesi AB ve total reyting sonuçları...

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        27 MAYIS 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Survivor All Star - TV 8

        Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1

        Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

        Yalan - KANAL D

        Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        Esra Erol'da - ATV

        ATV Ana Haber

        SHOW TV Ana Haber

        Kızıl Goncalar Tekrar - NOW

        Survivor All Star Özet - TV 8

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        27 MAYIS 2024 AB REYTİNG SONUÇLARI

        Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1

        Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

        Survivor All Star - TV 8

        Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        Yalan - KANAL D

        Kızıl Goncalar Tekrar - NOW

        Esra Erol'da - ATV

        Güldür Güldür Show - SHOW TV

        ATV Ana Haber

        KANAL D Ana Haber

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