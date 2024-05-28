Pazartesi akşamı ekranlara film, dizi ve programlar geldi; kimisi yeni bölümüyle yayınlandı kimisi tekrar bölümüyle kendini yeniden izletti. Dün akşam Güldür Güldür Show, Yalan, Şaban Oğlu Şaban, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor All Star 2024 ve Kızıl Goncalar gibi birçok yapım seyirci ile buluştu. Ancak aralarından bazıları reyting sonuçlarında galibiyet elde edebildi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 27 Mayıs 2024 Pazartesi AB ve total reyting sonuçları...