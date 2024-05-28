Reyting sonuçları açıklandı! 27 Mayıs Pazartesi günü en çok ne izlendi?
Televizyonda reyting rekabeti devam ediyor. Dün; Güldür Güldür Show, Yalan, Şaban Oğlu Şaban, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor All Star ve Kızıl Goncalar seyirci ile buluştu. Peki, hangi yapım reytinglerde başarılı oldu? İşte, 27 Mayıs Pazartesi AB ve total reyting sonuçları...
Pazartesi akşamı ekranlara film, dizi ve programlar geldi; kimisi yeni bölümüyle yayınlandı kimisi tekrar bölümüyle kendini yeniden izletti. Dün akşam Güldür Güldür Show, Yalan, Şaban Oğlu Şaban, Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Survivor All Star 2024 ve Kızıl Goncalar gibi birçok yapım seyirci ile buluştu. Ancak aralarından bazıları reyting sonuçlarında galibiyet elde edebildi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 27 Mayıs 2024 Pazartesi AB ve total reyting sonuçları...
27 MAYIS 2024 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Survivor All Star - TV 8
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Yalan - KANAL D
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
Esra Erol'da - ATV
ATV Ana Haber
SHOW TV Ana Haber
Kızıl Goncalar Tekrar - NOW
Survivor All Star Özet - TV 8
27 MAYIS 2024 AB REYTİNG SONUÇLARI
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi - TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV
Survivor All Star - TV 8
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
Yalan - KANAL D
Kızıl Goncalar Tekrar - NOW
Esra Erol'da - ATV
Güldür Güldür Show - SHOW TV
ATV Ana Haber
KANAL D Ana Haber