Ridley Scott'tan 'Gladyatör 3' açıklaması

'Sir' unvanına sahip İngiliz film yönetmeni ve yapımcısı Ridley Scott, 5dalda Oscar kazanan ve başrol oyuncusu Russell Crowe'a 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını kazandıran ünlü 'Gladyatör' filmini 24 yıl sonra yeniden beyazperdeye taşıdı.

Başrollerini Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington gibi isimlerin paylaştığı, 250 milyon dolarlık bütçeye sahip 'Gladyatör 2', gösterime girdiği 15 Kasım'dan bu yana dünya çapında 320 milyon dolar hasılata ulaştı.