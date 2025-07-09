Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın 31 Mayıs'ta hayatını kaybeden babası Ronald Fenty için ülkesinde cenaze töreni düzenlendi.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden, tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayata veda eden Ronald Fenty'nin kanser, zatürre ve bazı ciddi rahatsızlıklar nedeniyle öldüğü açıklanmıştı. Fenty'nin akut solunum yetmezliği, pankreas kanseri ve bakteriyel akciğer enfeksiyonu gibi hastalıklarla mücadele ettiği öğrenilmişti.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky ve iki çocuğuyla birlikte cenazeye katılmak üzere Barbados'a gitti.

Cenaze için beyaz bir elbise giyen ünlü şarkıcı, kucağında küçük oğlunu da taşıdı.

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Rihanna'nın babasıyla geçmişte çalkantılı bir ilişkisi olsa da aralarındaki buzların son yıllarda çözüldüğü biliniyordu. Ronald Fenty de kısa bir süre önce Rihanna'nın çocuklarının dedesi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirmişti.

Kasım 2020'den bu yana birlikte olduğu rapçi ASAP Rocky ile üçüncü çocuğunu bekleyen Rihanna, hamilelik haberini, mayısta New York'ta düzenlenen Met Gala'da vermişti.