İMKANLARDAN YARARLANAMADI



Bu süreçte, otelin herhangi bir tesisini kullanması da yasak olan İngiliz şarkıcının oda servisi de askıya alınmıştı.

Her ne kadar kaldığı yerde spor salonu ve yüzme havuzu olsa da Rita Ora, karantina sürecinde bu imkanlardan yararlanamamıştı.