Dün gece yaşanan olaylar sebebiyle bu gece 23.00'da oynanmasına karar verilen River Plate-Boca Juniors maçı konuk takımın talebi üzerine bir kez daha ertelendi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Güney Amerika futbolunun en önemli kulüp organizasyonu Copa Libertadores finalinde 2-2 sona eren ilk maçın rövanşında Arjantin temsilcilerinden River Plate ile Boca Juniors'ın karşılaşacağı maç öncesinde olaylar çıktı.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre karşılaşma öncesinde Boca Juniors kafilesini taşıyan takım otobüsü, Estadio Monumental girişinde River Plate taraftarının taşlı saldırısına uğradı. Bu esnada takım otobüsüne biber gazı atıldığı da belirtildi.

TNT Sports'un haberine göre Boca Juniors forması giyen oyunculardan Pablo Perez, kırılan cam parçaları nedeniyle gözünden yaralandı ve sağlık merkezine götürüldü.

Boca Juniors'un yıldızlarından Franco Jara'nın da cam kesikleri nedeniyle yaralandığı, futbolculardan Carlos Tevez, Ramon Albila, Edwin Cardona ve Agustin Amendra'nın da biber gazından etkilenerek soyunma odasında istifra ettikleri gelen haberler arasında.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ