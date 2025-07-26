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        Haberler Gündem Güncel Rize'de "Dağcılık Şenliği" gerçekleştirildi | Son dakika haberleri

        Rize'de "27. Uluslararası Dağcılık Şenliği" gerçekleştirildi

        Rize'de, Kaçkar Dağcılık Rafting ve Kayak İhtisas Spor Kulübü'nce (KDRK) "27. Uluslararası Dağcılık Şenliği" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 15:42 Güncelleme: 26.07.2025 - 15:42
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        Rize'de "Dağcılık Şenliği" gerçekleştirildi
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        Rize'de, Kaçkar Dağcılık Rafting ve Kayak İhtisas Spor Kulübü'nce (KDRK) 21-26 Temmuz tarihleri arasında toplam 71 katılımcının yer aldığı "27. Uluslararası Dağcılık Şenliği" düzenlendi.

        Şenlikte, Anzer Yaylası, Buzluhan Gölleri, Eğri Su ve Garzavan Yaylaları rotalarında sırt çantalı yürüyüşler ve kamp faaliyetleri yapıldığı belirtildi.

        Sporcuların hem doğanın zorlu koşullarında fiziksel sınırlarını test ettiği hem de bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı bulduğu ifade edilen açıklamada, şenliğin gerçekleşmesine katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür edildi.

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