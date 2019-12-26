İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yakın kentlerden Aşkelon'da partisi Likud tarafından düzenlenen bir mitinge katıldı.
Yerel basında çıkan haberlere göre miting sırasında Gazze'den atıldığı belirlenen roketler nedeniyle Aşkelon ve çevresinde uyarı sirenleri çalmaya başladı.
Bunun üzerine korumaları apar topar Netanyahu'yu mitingin yapıldığı salondan çıkardı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den atılan roketin 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiği belirtildi.
Netanyahu, tehlikenin geçtiği bilgisi verilmesinin ardından salona dönerek mitinge kaldığı yerden devam etti.
Netanyahu 17 Eylül'de de Aşdod kentinde düzenlediği mitingi Gazze'den fırlatılan roketler nedeniyle yarıda kesmek zorunda kalmıştı.
LİDERLİK YARIŞINDA
Hakkında açılan yolsuzluk davaları nedeniyle zor günler geçiren Başbakan Netanyahu, bugün parti içi seçimlerde Likud'un liderliğinde kalmak için mücadele edecek.
Siyasi gözlemciler, Netanyahu'nun parti liderliğini koruyacağı görüşündeler.
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