'Rolling Stones' yıllar sonra yeni albümle dönüyor

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Mick Jagger ise etkinlik esnasında bir hayranın, “Mick (Jagger) ve Keith (Richards), siz benden ve karımdan daha uzun süredir birliktesiniz. Bunun sırrı nedir?" şeklindeki sorusuna, “Çok konuşmayarak” diyerek yanıtladı.

Eski bir doğu Londra argosu olan 'Hackney Diamonds', özellikle soygun sırasında kırılan pencerelerin camlarını tarif etmek için kullanılıyor.