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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Roma - Bayer Leverkusen | Marsilya - Atalanta | CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Roma - Bayer Leverkusen | Marsilya - Atalanta | CANLI YAYIN

        UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Roma ile Bayer Leverkusen, Marsilya ileyse Atalanta final yolunda avantajı kapmak için sahaya çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.05.2024 - 21:50 Güncelleme: 02.05.2024 - 21:50
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        Avrupa Ligi'nde dev gece!
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        UEFA Avrupa Ligi yarı final turu heyecanı başlıyor. Roma ile Bayer Leverkusen, İtalya'da; Marsilya ile Atalanta ise Fransa'da karşı karşıya geliyor.

        ROMA: Svilar, Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, El Shaarawy, Lukaku

        BAYER LEVERKUSEN: Kovar, Tapsoba, Tah, Hincapie, Stasinic, Andrich, Xhaka, Grimaldo, Frimpong, Wirtz, Adli

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        MARSİLYA: Lopez, Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo, Henrique, Veretout, Kondogbia, Harit, Sarr, Aubameyang

        ATALANTA: Musso, Djimsiti, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca

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