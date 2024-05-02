Roma - Bayer Leverkusen | Marsilya - Atalanta | CANLI YAYIN
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Roma ile Bayer Leverkusen, Marsilya ileyse Atalanta final yolunda avantajı kapmak için sahaya çıkıyor
UEFA Avrupa Ligi yarı final turu heyecanı başlıyor. Roma ile Bayer Leverkusen, İtalya'da; Marsilya ile Atalanta ise Fransa'da karşı karşıya geliyor.
ROMA: Svilar, Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, El Shaarawy, Lukaku
BAYER LEVERKUSEN: Kovar, Tapsoba, Tah, Hincapie, Stasinic, Andrich, Xhaka, Grimaldo, Frimpong, Wirtz, AdliMAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
MARSİLYA: Lopez, Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo, Henrique, Veretout, Kondogbia, Harit, Sarr, Aubameyang
ATALANTA: Musso, Djimsiti, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca