Romanya'da akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi: 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı!

3 Şurada Paylaş!









SORUŞTURMA BAŞLATILMALI

Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu akşam Romanya'yı yeni bir trajedi sarstı ve Crevedia'daki patlamalarda hayatını kaybeden ve yaralananlar için derin üzüntü duyuyorum. Şu anda birinci önceliğimiz olaydan etkilenenlere gerekli tüm desteği sağlamak ve acil tedaviye erişimlerini kolaylaştırmaktır. Bölgede durum istikrara kavuşur kavuşmaz, yasa ve yönetmeliklerin ihlal edilip edilmediğini tespit etmek üzere süratle bir soruşturma başlatılmalıdır" dedi.