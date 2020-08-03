Lider Cluj, şampiyonluk grubundaki son maçında en yakın takipçisi Craiova'ya konuk oldu.
Ion Oblemenco Stadı'ndaki mücadeleyi 3-1 kazanan Cluj, şampiyon oldu.
Cluj, böylece üst üste 3'üncü, toplamda ise 6'ıncı kez şampiyonluğu elde etti.
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