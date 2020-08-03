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Romanya'da Cluj üst üste 3. kez şampiyon

Romanya 1. Futbol Ligi'nde Cluj, 2019-2020 sezonunu şampiyon olarak tamamladı

Romanya

Lider Cluj, şampiyonluk grubundaki son maçında en yakın takipçisi Craiova'ya konuk oldu.

Ion Oblemenco Stadı'ndaki mücadeleyi 3-1 kazanan Cluj, şampiyon oldu.

Cluj, böylece üst üste 3'üncü, toplamda ise 6'ıncı kez şampiyonluğu elde etti.

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