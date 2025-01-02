Romanya’nın Macaristan sınırından ilk geçen köpek alkışlarla karşılandı
Schengen Bölgesi'ne giren Romanya'nın Macaristan sınırından ilk geçen bir köpek oldu. Sınırdan geçen köpek alkışlarla karşılandı
Giriş: 02.01.2025 - 18:38 Güncelleme: 02.01.2025 - 18:41
Romanya'nın Schengen bölgesine girmesiyle Romanya-Macaristan sınırı geçişlere açıldı.
Düzenlenen törende sınırdan ilk geçen bir köpek oldu.
ALŞIKLARLA KARŞILANDI
Sınır geçişi yapan köpek sınırda bulunan görevliler tarafından dakikalarca alkışlanınca ortaya güzel bir görüntü çıktı
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