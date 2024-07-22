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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Ronaldo, EURO 2024'ü unuttu bile - Futbol Haberleri

        Ronaldo, EURO 2024'ü unuttu bile

        Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, stresli günlerin izlerini silmeye çalışıyor. Gözyaşlarıyla EURO 2024'ten ayrılan Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'le o günleri unuttu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 11:36 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:43
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        Beş kez Ballon d'Or kazanan süperstar, Euro 2024 hayal kırıklığının ardından ailesiyle birlikte biraz dinlenmenin tadını çıkarıyor.

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        CR7, kariyerinin 11. büyük uluslararası turnuvasında istediği performansı gösteremeyince gözyaşlarına boğulmuştu.

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        Kulüp kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Ronaldo, Almanya'da ülkesiyle yaşadığı başarısızlığın ardından Suudi Arabistan'a geri döndü.

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        CR7, ailesiyle "mutlu günler" geçirmek için bir fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyor.

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        Ronaldo, kristal berraklığındaki denizlerde serinlerken güneşin tadını çıkarıyor.

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        Ancak 39 yaşındaki oyuncu asla tamamen dinlenemiyor ve kavurucu sıcaklıklara rağmen bisiklete binerek antrenman rejimini sürdürüyor.

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        Lüks bir tatilde enerji depolayan Ronaldo, Al-Nassr'daki sezon öncesi antrenmanlarına geri dönecek. Geçtiğimiz sezon onlar için 50 gol atmıştı.

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        Rekorlar kırmış ve bu süreçte daha fazla tarih yazmıştı. Yakın zamanda emekli olmayı düşündüğüne dair hiçbir işaret yoktu...

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