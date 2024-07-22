Ronaldo, EURO 2024'ü unuttu bile
Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, stresli günlerin izlerini silmeye çalışıyor. Gözyaşlarıyla EURO 2024'ten ayrılan Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'le o günleri unuttu...
Beş kez Ballon d'Or kazanan süperstar, Euro 2024 hayal kırıklığının ardından ailesiyle birlikte biraz dinlenmenin tadını çıkarıyor.
CR7, kariyerinin 11. büyük uluslararası turnuvasında istediği performansı gösteremeyince gözyaşlarına boğulmuştu.
Kulüp kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Ronaldo, Almanya'da ülkesiyle yaşadığı başarısızlığın ardından Suudi Arabistan'a geri döndü.
CR7, ailesiyle "mutlu günler" geçirmek için bir fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyor.
Ronaldo, kristal berraklığındaki denizlerde serinlerken güneşin tadını çıkarıyor.
Ancak 39 yaşındaki oyuncu asla tamamen dinlenemiyor ve kavurucu sıcaklıklara rağmen bisiklete binerek antrenman rejimini sürdürüyor.
Lüks bir tatilde enerji depolayan Ronaldo, Al-Nassr'daki sezon öncesi antrenmanlarına geri dönecek. Geçtiğimiz sezon onlar için 50 gol atmıştı.
Rekorlar kırmış ve bu süreçte daha fazla tarih yazmıştı. Yakın zamanda emekli olmayı düşündüğüne dair hiçbir işaret yoktu...