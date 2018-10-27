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Rus basını İstanbul'daki Suriye zirvesine geniş yer ayırdı

Rus basınında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in katılımıyla gerçekleştirilen Suriye konulu dörtlü zirve kapsamlı olarak kullanıldı

27.10.2018 - 23:23 | Güncelleme: AA

Rossiya 24 haber kanalı, toplantıdan saatler öncesinde İstanbul'dan gerçekleştirdiği saat başı canlı bağlantıyla zirveye ilişkin ön bilgilendirme yaptı.

Zirve sonrasında düzenlenen basın toplantısında liderlerin konuşmalarını son dakika gelişmeleriyle canlı yayınlayan kanal, toplantı sonrasında da zirveyi ve sonucunu İstanbul'dan canlı bağlantılar eşliğinde detaylı aktarmayı sürdürdü.

Kanal özellikle Putin’in İdlib'in silahsızlandırılması sürecinde Türkiye'nin rolünü vurgulayan ifadelerini ön plana çıkarırken, Rusya ile Türkiye'nin, Almanya ve Fransa'ya, Suriye'deki mülteci sorunu konusunda uluslararası konferans düzenleme önerisine dikkati çekti.

TASS haber ajansı zirve öncesinde yapılan ikili görüşmelerin yanı sıra zirveye ilişkin ayrı bir başlık açarak, gelişmeleri ve açıklamaları düzenli olarak abonelerine iletti.

Zirve sonrası basın toplantısında Putin'in İdlib'de kalan teröristlerin bölgeden temizlenmesi hususundaki ifadelerini öne çıkaran ajans, Erdoğan'ın yıl sonuna kadar Suriye anayasa komitesinin kurulması çağrısını ayrı bir başlıkla verdi.

Ria haber ajansı, zirve sonrasındaki basın toplantısında Putin'in İdlib'den kalan teröristleri çıkarma hakkını saklı tutmasına ilişkin sarf ettiği sözleri ön plana çıkardı.

Ajans, Erdoğan'ın zirvenin Suriye'deki trajedinin son bulmasına katkıda bulunacağına ilişkin ifadelerine dikkat çekti.

Russia Today, zirvenin başlangıç ve sonuçlarını son dakika gelişmesi olarak verirken, Putin'in bölgenin teröristlerden temizlenmesine yönelik açıklamasını da flaş olarak aktardı.

İnterfaks ajansı da yayımladığı haberinde mülteci ve insani yardım sorununa ilişkin liderlerin konuşmalarına dikkat çekerken, Komsomolskaya Pravda gazetes, zirvede Suriye'nin geleceğinin belirlediği yorumunu yaptı.

Kommersant gazetesi görüşmeleri, "Suriye meselesinin çözümüne ilişkin dört liderin katıldığı tarihteki ilk zirve" olarak nitelendirirken, İzvestiya gazetesi ise Putin'in Suriye halkının kendi kaderini kendisinin belirlemesi yönündeki ifadelerini ve Erdoğan'ın insani yardım vurgusunu öne çıkardı.

Vedomosti gazetesi, "Putin, Rusya'nın İdlib'de askeri operasyona hazır olduğunu açıkladı” başlıklı haberinde, teröristlerin provokasyona devam etmesi halinde Rus askerlerinin teröristlerin bölgeden temizlenmesine yardımcı olacağı bilgisini paylaştı.

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