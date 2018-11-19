Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bugün deniz kısmının tamamlanması töreninde bir araya getirecek olan TürkAkım doğal gaz boru hattı, iki ülke arasında sembolik bir öneme de sahip. Temelleri 4 yıl önce atılan TürkAkım, uçak krizinin ardından Rusya ile Türkiye arasında mutabakata bağlanan ilk konu olmuş ve iki ülke arasındaki normalleşmenin simgesi haline gelmişti.

RUSYA, AB'YE REST ÇEKİP PROJEYİ BAŞLATTI

Milliyet gazetesinden Mithat Yurdakul'un özel haberine göre her şey, Güney Akım Projesi'nin siyasi sebeplerle ortadan kalkmasının ardından Rusya'nın, yeni bir hat için arayışa girmesiyle başladı. Aralık 2014'te Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ankara'da Tayyip Erdoğan'ı ziyareti sonrasında Putin, sürpriz şekilde yeni projeyi açıkladı. Putin, Avrupa Birliği'ne (AB) rest çekerek Güney Akım Projesi'nden vazgeçtiklerini açıklarken, Avrupa'ya ulaşacak alternatif bir doğal gaz hattını dünyaya duyurdu. Ruslar proje için Turkish Stream (TürkAkım) ifadesini kullandı.

ABD VE AB İTİRAZ ETTİ, KRİZE RAĞMEN YÜRÜDÜ

Projeye ABD ve AB'den itirazlar geldi. ABD, "Proje tamamen siyasi amaçlı" deyince Avrupa ülkelerinden de projeye mesafe kondu. Türkiye'nin desteğiyle herekete geçen Rusya, gemilerini denize indirdi. Türkiye ve Rusya arasında yaşanan uçak kriziyle iki ülke arasındaki birçok proje gibi TürkAkım'ı da askıya alınsa da iki ülkenin yapıcı dış politikasıyla sürdü.

(Harita, Milliyet Gazetesi'nden alınmıştır.)

Proje kapsamında iki hattan ilkinin derin denizlerdeki inşaatı geçtiğimiz nisan ayında tamamlanırken, hattın Türkiye bölümünün yüzde 80'i de geçtiğimiz ağustos ayında geride bırakıldı. Birkaç ay içinde de projenin deniz kısmı tamamlandı ve proje, Putin ile Erdoğan'ın yapacağı açılışa hazır hale getirildi.

RAKAMLARLA DEV PROJE.. HATTIN UZUNLUĞU 960 KİLOMETRE

- TürkAkım gazının geçeceği borular Almanya, Japonya ve Rusya'da üretildi. Üretilen borular Bulgaristan'ın Varna ve Burgaz, Türkiye'de ise Samsun ve Trabzon limanlarında depolandı.

- Her gün 400 kadar boru bu limanlardan gemiye aktarıldı. Günde ortalama 5 kilometre boru döşendi. Gemi bir günde 6.3 kilometre boru döşeyerek bir dünya rekoruna imza attı.

- 23 Haziran 2017'de derin sulardaki inşaat başladı. 4 Kasım 2017'de hatlar Türkiye münhasır ekonomik bölgesine giriş yaptı. 30 Nisan 2018'de ilk hat tamamlandı. 26 Haziran 2018'de ikinci hattın inşası yeniden başladı. Bugün de ikinci hattın deniz bölümünün inşası bitiyor.

- TürkAkım 2 bin 200 metreye varan derinlikte döşenen en geniş (81 cm çapında) boru hattı olma özelliği taşıyor. Projede her biri 12 metre uzunluğunda ve 9 ton ağırlığında 158 bin boru kullanıldı.

- Hattın yapımında görev yapan Pioneering Spirit gemisinin toplam ağırlığı ünlü Titanik'in tam 8 katı. (403 bin 342 gross ton). Geminin güvertesi 6 futbol sahası büyüklüğünde.

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