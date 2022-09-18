Rus genç çekiçle dehşet saçtı! Baba öldü, anne yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Antalya'da Rus genç, tatile geldiği anne ve babasına otelde çekiçle saldırdı. Baba yaşamının yitirirken, anne ağır yaralandı.

DHA'nın haberine göre, Manavgat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Dmitry Stepanov, dün gece bilinmeyen nedenle annesi ve babasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Stepanov, iddiaya göre, çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı. Olayın ardından Stepanov otelden çıkıp kaçtı.

RUS KADIN HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

Otel yetkililerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla anne özel bir hastaneye sevk edildi. Rus kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Manavgat Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen Rus babanın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

FOTOĞRAFLARI DAĞITILDI, ARANIYOR

Dmitry Stepanov'un yakalanması için fotoğrafları güvenlik birimlerine dağıtıldı. Stepanov'un psikolojik sorunlarının olduğu belirtildi.