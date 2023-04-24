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Russell Crowe: 'Gladyatör'ün ilk senaryosu çöptü!

Samimi açıklamalarda bulunan Russell Crowe, 11 dalda aday gösterildiği Oscar'da En İyi Film dahil 5 ödül kazanan 'Gladyatör'ün senaryosunu "çöp" ifadesiyle niteledi

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  • Russell Crowe: 'Gladyatör'ün ilk senaryosu çöptü! - Magazin haberleri

    'Gladyatör' adlı filmde Romalı general 'Maximus Decimus Meridius'a hayat veren Russel Crowe, konuştu.

    'Vanity Fair'e açıklamalarda bulunan Crowe, "Gladyatör', benim 20 küsürüncü filmimdi. Yani başrol oyuncusu olarak yeteneklerime güveniyordum. 'Gladyatör'de emin olmadığım şey; etrafımı çevreleyen dünyaydı" dedi.
  • Russell Crowe: 'Gladyatör'ün ilk senaryosu çöptü! - Magazin haberleri

    Ünlü oyuncu, "Yaptığımız şey özünde harika bir konsepti ama senaryo çöptü. Tam bir çöp!" ifadelerini kullandı. Russell Crowe, senaryoda savaş arabaları ve gladyatörlerle ilgili tuhaf sekansların olduğunu söyledi.
  • Russell Crowe: 'Gladyatör'ün ilk senaryosu çöptü! - Magazin haberleri

    Gerçekten kullanılmış bazı savaş arabalarına ve gladyatörlerin, arenada kullandıkları zeytinyağı için üreticilerle anlaşmaları gibi unsurlara senaryoda yer verildiğini belirten Russel Crowe, "Bunların hepsi doğru ama modern izleyiciye uygun değil. 'Bütün bunlar da ne?' derlerdi" dedi.

    Projeden birkaç kez ayrılmayı düşündüğünü de itiraf eden Russell Crowe, yönetmen Ridley Scott'la konuşmasının filme inancını tazelediğini de söyledi.
  • Russell Crowe: 'Gladyatör'ün ilk senaryosu çöptü! - Magazin haberleri

    KISKANÇLIK İTİRAFI

    Öte yandan Russell Crowe, geçtiğimiz haftalarda 2000 yapımı 'Gladyatör'ün vizyona girmesi beklenen devam filmi hakkında konuşmuştu. Crowe, serinin ikinci filmi hakkında pek bir bilgisi olmadığını ancak proje hakkında biraz kıskançlık hissettiğini söylemişti.

     
  • Russell Crowe: 'Gladyatör'ün ilk senaryosu çöptü! - Magazin haberleri

    Russell Crowe, "Bu konuda gerçekten hissettiğim tek şey biraz kıskançlık. İlk film çekildiğinde çok daha genç bir adamdım ve bu benim hayatımda büyük bir deneyimdi" demişti.
  • Russell Crowe: 'Gladyatör'ün ilk senaryosu çöptü! - Magazin haberleri

    "HER FİLMDE UZUN ÖMÜRLÜLÜĞE SAHİP OLAMIYORSUNUZ"

    "Bu gerçekten hayatımı değiştiren bir şeydi. İnsanların bana ve ne iş yaptığıma bakışını değiştirdi" ifadelerini kullanan Russell Crowe, "Yaptığınız her filmde bu tür bir uzun ömürlülüğe sahip olamıyorsunuz, dolayısıyla bu filmin kalbimde özel bir yeri olduğu açık" şeklinde konuşmuştu.

    Gladyatör, 11 dalda aday gösterildiği Oscar'da En İyi Film dahil 5 ödül kazanmıştı.

    Fotoğraflar: AA, AP, Reuters

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