Russell Crowe: 'Gladyatör'ün ilk senaryosu çöptü!

Gerçekten kullanılmış bazı savaş arabalarına ve gladyatörlerin, arenada kullandıkları zeytinyağı için üreticilerle anlaşmaları gibi unsurlara senaryoda yer verildiğini belirten Russel Crowe, "Bunların hepsi doğru ama modern izleyiciye uygun değil. 'Bütün bunlar da ne?' derlerdi" dedi.



Projeden birkaç kez ayrılmayı düşündüğünü de itiraf eden Russell Crowe, yönetmen Ridley Scott'la konuşmasının filme inancını tazelediğini de söyledi.