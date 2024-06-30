Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Rüştü Onur Atilla, yeni sevgilisini açıkladı - Magazin haberleri

        Rüştü Onur Atilla, yeni sevgilisini açıkladı

        Rüştü Onur Atilla, 10 Haziran'da Sinem Ayyıldız ile boşanmıştı. Atilla, yeni sevgilisinin kim olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 12:49 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni sevgilisini açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2014'te evlendiği Sinem Ayyıldız ile 10 Haziran'da boşandı. Atilla, yaptığı açıklamada şunları söylemişti; "2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum. Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgiyle büyümeleri tek dileğim... Kendim, Sinem ve çocuklarımızın bundan sonraki yaşamlarımızı huzurla, keyifle yaşayabilmemiz adına göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden herkese teşekkür ediyorum."

        REKLAM

        Rüştü Onur Atilla, yeni sevgilisinin kim olduğunu açıkladı.

        Şarkıcı Nez...

        Rüştü Onur Atilla, Nez ile sarmaş dolaş fotoğraflarını, "İyi ki" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Nez ise Atilla ile olan bir fotoğrafına düğüm emojisi ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Rüştü Onur Atilla
        #nez
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Eski sevgilisinin evlendiğini duydu durakta beklerken öldürdü
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        Bakan Şimşek vergi taslağını iş dünyasıyla paylaşacak
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        "6-1'lik maçtan farklı olacak"
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Biden'a 'seçimden çekil' baskısı
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Çeşme, Selçuk ve Menderes'teki orman yangınları kontrol altında (Yangınların nedeni belli oldu)
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        Yargıtay'dan emsal karar: Eşe başkasının yanında hakaret boşanma nedeni sayıldı
        İlkay sahada eşi tribünde büyüledi
        İlkay sahada eşi tribünde büyüledi
        ABD'de polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü
        ABD'de polise sahte silah doğrultan çocuk öldürüldü
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        İstanbul'da geniş çaplı güvenlik önlemleri: Bazı metro istasyonları ile yollar kapatıldı
        Fransa'da seçim başladı
        Fransa'da seçim başladı
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Güneş sistemi nerede bitiyor?
        Son talibi M.United!
        Son talibi M.United!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Yangın bölgesinde kuvvetli rüzgar sürüyor!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        Aslan'da yerli operasyonu!
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        “Çok güzel bir aşk yaşıyorum"”
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Kolesterol oranı yüksek bu 6 besine dikkat!
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        Mısır Çarşısı'nda bıçaklı kavga
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        98. Gazi Koşusu heyecanı
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        "Türkiye'ye dönmek istiyorum"
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!