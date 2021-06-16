Zirve sona erdi! Putin'den kritik açıklamalar 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde Kasım 1985'te dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan ile eski SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov arasında yapılan tarihi zirveden 36 yıl sonra bir kez daha ABD-Rusya zirvesi düzenlendi.

Zirvede ilk aşamada Putin, Biden ve dışişleri bakanları Sergey Lavrov ile Antony Blinken'ın hazır bulunduğu görüşmeye daha sonra çoğunlukla danışmanlardan oluşan heyetler katıldı.

Görüşmelerinin hemen öncesinde Putin, Rusya-ABD ilişkilerinde pek çok sorunun bulunduğunu söyledi ve bir araya gelmelerine ilişkin inisiyatif aldığı için Biden’a teşekkür etti. Biden buna karşılık yüz yüze görüşmenin yararlı bir yöntem olduğu kaydetti ve “Rusya ile karşılıklı menfaatimiz olan alanları belirlemeye çalışacağız” dedi.

14.30'da başlayan görüşmenin ilk bölümü 16.15'te sona ererken, saat 17.00'da görüşmenin ikinci bölümü başladı.

Saat 18.05'te ise görüşmenin ikinci bölümü sona erdi. ABD Başkanı Joe Biden, görüşmelerin yapıldığı Villa La Grange'dan ayrıldı.

Rus heyeti, Putin'in basın toplantısı düzenleyeceği salona gelmeye başladı.

"BÜYÜKELÇİ KONUSUNDA BIDEN İLE ANLAŞTIK"

Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin tonunu "yapıcı" olarak nitelendirdi ve görüşmelerde herhangi bir düşmanlık olmadığını söyledi. “Konuşma oldukça yapıcıydı” diye ekledi. Ancak ABD ile ilişkilerin iyileşip iyileşmeyeceğini söylemenin 'zor' olduğunu ifade etti.

Saat 18.50 itibarıyla kameraların karşısına geçen Putin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Rusya ve ABD büyükelçilerin görev yerlerine dönmesi konusunda Biden'la mutabakat sağladık.

Ukrayna meselesini çok geniş şekilde olmasa da ele aldık. Biden, Donbass'taki sorunların Minsk anlaşmaları temelinde çözülmesini kabul etti. Ukrayna'nın NATO'ya muhtemel üyeliğine ilişkin tartışılacak bir şey yok.

Biden, Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) uzatılması konusunda sorumlu ve zamanında bir karar aldı. Rusya ve ABD'nin stratejik istikrarın sağlanmasında sorumlulukları var.

İki ülke, uzatılan START-3 anlaşmasında yapılacak olası değişiklikleri görüşmeye başlayacak. Siber güvenlik konusunda da istişarelere başlamak için Biden ile anlaştık.

ABD'nin kaynaklarına göre dünyada en fazla siber saldırı ABD'nin siber ortamından gerçekleştiriliyor. Daha sonra Kanada geliyor, ardından iki Latin Amerika ülkesi ve İngiltere var. Rusya, siber saldırıların çıkış noktası olan ülkeler listesinde yer almıyor.

"NAVALNY'NİN RUSYA'YA GELİRKEN TUTUKLANMAK İSTEDİĞİNDEN EMİNİM"

Aleksey Navalny, Rusya yasalarını ihlal ettiğini biliyordu. Tutuklanacağını biliyordu, buna rağmen geldi. Hakkında arama kararı varken Rusya'ya gelen Navalny'ın tutuklanmak istediğinden eminim.

Arktika bölgesinde iş birliği yapmamız gerektiğinden eminim. Arktik bölgesinde Sovyet altyapılarını yeniliyoruz. ABD'nin Rusya'nın Arktika'yı 'askerileştirdiği' endişeleri temelsiz.

Biden, insan hakları konusunu gündeme getirdi. Bakın, Guantanamo hala daha faal ve uluslararası hukuka, ABD yasalarına, hiçbir şeye uygun değil.

Rusya ve ABD en kısa zamanda stratejik istikrar konusunda kapsamlı ikili diyalog başlatacak, diyalog konuya odaklı ve enerjik bir biçimde yapılacak. Bu diyalog ile gelecekteki silah kontrolü ve riski azaltma önlemlerinin temelini atmayı amaçlıyoruz.

Bence Biden'la genel olarak aynı dili konuştuk ancak bu, birbirimizin ruhuna, gözlerine bakmak ve ebedi sevgi ve dostluk yemini etmek zorunda olduğumuz anlamına gelmiyor."

BIDEN'A 'KATİL' CEVABI

Biden'ın Putin'e 'katil' nitelemesi hakkında: "Biden'ın açıklaması beni tatmin etti. ABD'de her gün birileri öldürülüyor, Afganistan'da tek bir atışla yüzlerce kişiyi öldürdüler."

Putin ayrıca, Biden'ın onu ABD'ye davet etmediğini; kendisinin de bu yönde bir teklifi olmadığını ifade etti.

"ABD YENİ YAPTIRIM UYGULARSA..."

Putin'in konuşmasının devamından satır başları şöyle:

"ABD iç siyasetindeki ruh hallerini bilmiyorum ancak eğer bu zirvenin ardından ABD yeniden yaptırım uygularsa, ilişkilerde yeni bir fırsatı daha kaçırmış oluruz.

ABD'yle ilişkiler hakkında önceden de yanılsamalarım yoktu, siz ise yenileri olup olmadığını soruyorsunuz. Nereden çıkardınız bu yanılsamaları? Hiçbir yanılsama yok ve olamaz.

Sohbetin doğrudan ve açık olmasına, belirlenen konulardan gereksiz diplomatik sapmalar olmasına rağmen biz baskı hissetmedik. Rusya-ABD zirvesinde ne bizim tarafımızdan ne de ABD tarafından baskı uygulandı. Bu anlamsız olurdu, zira insanlar bunun için bir araya gelmiyor.

Russia Today Amerikan düzenleyicisinin ve yasasının tüm taleplerini yerine getiriyor, orada gerektiği gibi tescil oluyor. Personel istihdamı, finansal işlemler vs. konularda oldukça fazla sorun yaratılmasına rağmen. Bizde (Rusya’da) bu tür sorunlar söz konusu değil.

ABD'DE TUTUKLU RUSLARIN DURUMU

Putin, ABD’deki hapishanelerde hüküm giyen bazı Rusların anavatanlarına dönüşü konusunda Amerikan tarafıyla anlaşmaya varmanın mümkün olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Bu konuyu konuştuk, Başkan Biden Rusya’daki cezaevlerinde tutulan Amerikan vatandaşları üzerinden bu konuyu gündeme getirdi. Bunu tartıştık. O konuda bazı tavizler bulunabilir. Rusya Dışişleri Bakanlığı ve ABD Dışişleri Bakanlığı bu yönde çalışacak.”