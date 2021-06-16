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Cenevre’de kritik zirve: ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin bir arada!

ABD Başkanı Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cenevre'de ilk kez bir araya geldi. İki liderin 4-5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor

BÜYÜK BULUŞMA! Son Dakika: Cenevre’de kritik zirve başladı, Biden ile Putin bir arada! - Haberler
Cenevre'de kritik zirve!
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HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra ilk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek zirvede ilk aşamada Putin, Biden ve dışişleri bakanları Sergey Lavrov ile Antony Blinken'ın hazır bulunacağı görüşmeye daha sonra çoğunlukla danışmanlardan oluşan heyetlerin de katılması bekleniyor.

Dünyanın yakından takip ettiği görüşmenin 4-5 saat sürmesi bekleniyor. İki liderin, Rusya-ABD ilişkilerini geliştirmenin yollarını, stratejik istikrar konularını ve uluslararası gündemdeki korona virüsle mücadelede iş birliğini ve çatışma bölgelerini içeren acil konuları masaya yatırması bekleniyor.

Görüşmenin ardından iki lider ayrı ayrı açıklamalarda bulunacak.

GÖRÜŞME ÖNCESİ İLK AÇIKLAMA

Görüşmelerinin hemen öncesinde Putin, Rusya-ABD ilişkilerinde pek çok sorunun bulunduğunu söyledi ve bir araya gelmelerine ilişkin inisiyatif aldığı için Biden’a teşekkür etti. Biden buna karşılık yüz yüze görüşmenin yararlı bir yöntem olduğu kaydetti ve “Rusya ile karşılıklı menfaatimiz olan alanları belirlemeye çalışacağız” dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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