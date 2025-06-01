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        Haberler Dünya Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü | Dış Haberler

        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü: 3 kişi hayatını kaybetti

        Rusya'nın Bryansk bölgesinde bir köprü yolcu treninin üzerine çöktü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2025 - 01:58 Güncelleme: 01.06.2025 - 02:08
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        Rusya'da köprü trenin üstüne çöktü
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        Rusya'nın Belarus ve Ukrayna sınırının yakınında bulunan Bryansk bölgesinde bir köprü, yolcu treninin üzerine çöktü.

        Rus haber ajansı TASS'ın haberine göre, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin de yaralandığını duyurdu.

        Köprünün altında kalan trenin makinisti hayatını kaybedenler arasında bulunuyor.

        RIA Novosti'nin haberine göre, yetkili kurum, trenin raydan çıkmasının yasa dışı bir müdahale sonucu gerçekleştiğini bildirdi.

        Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, olay yerinde 180 uzmanın bulunduğunu ifade etti.

        Fotoğraf: TASS - Telegram

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