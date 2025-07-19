Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rusya'dan 30'un üzerinde füzeyle saldırı | Dış Haberler

        Rusya'dan 30'un üzerinde füzeyle saldırı

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya 30'un üzerinde füze ve 300'den fazla insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediğini ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 20:12 Güncelleme: 19.07.2025 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rusya füze ve İHA ile saldırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine 30'un üzerinde füze ve 300'den fazla insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

        Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusların Ukrayna'ya füze ve İHA ile saldırı düzenlediğini kaydetti.

        Rus ordusunun bu saldırıda farklı tipte 30'dan fazla füze ve 300'den fazla İHA fırlattığını ifade eden Zelenskiy, saldırı tehlikesinin hala sürdüğünü belirtti.

        Saldırılar nedeniyle Odessa'da bir kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı bilgisini veren Zelenskiy, Ukrayna'nın birkaç bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

        Ayrıca Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlograd şehrine de yoğun hava saldırısının yapıldığını aktaran Zelenskiy, Sumi bölgesinde ise binlerce ailenin elektriksiz kaldığını ifade etti.

        Rus saldırıların önlenmesi için daha fazla İHA ve hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarına dikkati çeken Zelenskiy, müttefiklerin bu tür silahların Ukrayna'da üretilmesi için yatırım yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

        Volodimir Zelenskiy, son açıklamasında, önümüzdeki hafta görüşmek üzere Rusya'ya teklif gönderdiklerini belirtti.

        *Fotoğraf: Volodimir Zelenskiy X hesabı

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        YKS çıkışı çiçekle karşılayan babasını gururlandırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Kasımpaşa'dan tatsız prova!
        Kasımpaşa'dan tatsız prova!
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        Özel açıkladı! Ferdi Zeyrek'in kızı da üniversite sınavına girmişti
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        11 yıllık kan davası! Tahliye oldu öldürüldü
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Altan Öymen hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!
        Devrim'in tatili
        Devrim'in tatili
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        14 yaşındaki Rojda Asmin Ediş 3 gün sonra bulundu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        Çalık’ın tahliyesine ilişkin peş peşe çağrılar
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        "Topuk kanı çocuklarımın hayatını kurtardı"
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Bu nesneler tuvaletten bile daha kirli olabilir!
        Neden yandık
        Neden yandık
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi
        Marcus Aurelius hasreti sona erdi