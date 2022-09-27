Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev: Rusya'nın Batı'ya nükleer silah uyarısı blöf değil

Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Moskova'nın savunma hakkına sahip olduğunu ve nükleer silah kullanma konusunda "kesinlikle bir blöf olmadığını" söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Eylül'de kısmi askeri seferberlik ilan edildiğini duyurmuştu.

Açıklamasında Batı'ya tepki gösteren Putin, Batı'nın Rusya'ya nükleer şantaj yaptığını dile getirmişti. Putin, "Batı'ya söylüyorum, yanıt verecek çok sayıda silahımız var. Bu blöf değil" bu bir blöf değil" ifadelerini kullanmıştı.