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        Haberler Dünya Dağıstan'da silahlı saldırı: Polis noktası, kilise ve sinagog hedef alındı! - En son haberler | Dış Haberler

        Rusya'nın Dağıstan bölgesinde kilise ve sinagoga silahlı saldırı düzenlendi

        Dağıstan'da düzenlenen iki silahlı saldırıda bir polis noktasının, sinagog ile kilisenin hedef alındığı ve 6 polisin öldüğü, 12 polisin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.06.2024 - 20:02 Güncelleme: 23.06.2024 - 21:19
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        Dağıstan'da silahlı saldırı
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        Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün TSİ 18.00 sıralarında Dağıstan bölgesinin Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

        Bu kişilerin Mahaçkale'deki polis noktasına, Derbent'teki kilise ve sinagoga saldırdığı bildirildi.

        Reuters’ın aktardığına göre Dağıstan İçişleri Bakanlığı, saldırıda 6 polisin öldüğünü, 12 polisin yaralandığını açıkladı. Yetkililer ayrıca sinagogun ve kilisenin saldırganlar tarafından ateşe verildiğini duyurdu.

        Güvenlik güçlerine yakın Rus telegram kanalı Baza, iki saldırganın silahla vurularak öldürüldüğünü yazdı.

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        #Dağıstan
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