Dağıstan'da silahlı saldırı: Polis noktası, kilise ve sinagog hedef alındı! - En son haberler | Dış Haberler

Dağıstan'da silahlı saldırı: Polis noktası, kilise ve sinagog hedef alındı! - En son haberler | Dış Haberler

Rusya'nın Dağıstan bölgesinde kilise ve sinagoga silahlı saldırı düzenlendi Dağıstan'da düzenlenen iki silahlı saldırıda bir polis noktasının, sinagog ile kilisenin hedef alındığı ve 6 polisin öldüğü, 12 polisin yaralandığı bildirildi

Ajanslar Giriş: 23.06.2024 - 20:02 Güncelleme: 23.06.2024 - 21:19 facebook

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