Ukrayna ve Rusya savaşla ilgili güncel veriler paylaştı

Ukrayna ve Rusya savaşla ilgili güncel veriler paylaştı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Ukrayna'nın doğusunda çatışmalar tırmanırken ön cephedeki Rubizhne kasabasından dumanlar yükseliyor. Putin, Mariupol'da zaferini ilan etti. ABD ise Ukrayna'ya daha fazla silah ve para gönderecek.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Ukrayna’daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine yönelik bilgiler verdi.

Ukrayna hedeflerine yönelik yüksek hassasiyetli silah kullandıklarını belirten Konaşenkov, “Bir gün içerisinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 14 askeri nesne vuruldu. Bunun sonucunda Popasnaya yerleşim biriminde bir komuta merkezi, iki cephanelik, askerlerin ve askeri araçların toplandığı iki bölge, milliyetçilere ait iki müstahkem mevki imha edildi.” ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Şnurki ve Slavyansk’ta cephaneler, Çerkasskoe ve Aleksandrovka bölgelerinde ise askerlerin ve askeri teknik araçların toplandığı alanın ateş altına alındığını, milliyetçi güçlerden 120’ye yakın kişi ile 30’dan fazla zırhlı araç ve otomobilin imha edildiğini dile getirdi.

Rus hava operasyonel taktik birliklerinin bir gün içinde 64 Ukrayna askeri nesnesini vurduğunu vurgulayan Konaşenkov, füze ve topçu birliklerin ise 450 askeri unsuru ateş altına aldığını aktardı.

Konaşenkov, Rus hava savunma füze sisteminin Donetsk bölgesindeki Yasnoe yerleşim birimi civarında bir Ukrayna insansız hava aracını vurduğunu söyleyerek, “Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 140 uçak, 106 helikopter, 512 insansız hava aracı, 254 hava savunma füze sistemi, 2 bin 422 tank ve zırhlı araç, 266 çok namlulu roketatar, 1051 obüs ve havan topu, 2 bin 274 özel askeri araç yok edildi.” diye konuştu.

UKRAYNA: RUS ORDUSUNUN BELARUS SINIRINDAKİ YOĞUNLUĞU AZALDI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, savaşın 57. gününe ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Buna göre, Rus birliklerinin Ukrayna’nın doğusunda tam kontrolü sağlamak için Donetsk ve Luhansk bölgelerinde saldırı operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “Aynı zamanda Rus askeri teçhizatının Belarus sınırları üzerinde hareketinin yoğunluğunda önemli bir azalma kaydedildi.” ifadesine yer verildi.

Bunun yanı sıra Ukrayna genelinde askeri ve sivil altyapıya yönelik bombalı saldırıların devam ettiği belirtilen açıklamada, “Harkiv bölgesinin geçici olarak işgal edilen topraklarında, işgal birlikleri yerel halkın hareketini yasakladı, Ukrayna tarafından insani yardımın kente teslim edilmesini engelledi.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya’nın Mariupol’ün tam kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı ve kentteki liman ile Azovstal fabrikası alanında havadan saldırı gerçekleştirmeye devam ettiği aktarıldı.

Rusya tarafından Herson bölgesinde erkeklerin seferber edildiğinin duyurulduğu açıklamada, “Mevcut bilgilere göre, 1 Mayıs itibariyle Herson’un Rus işgali altındaki kısmında sözde bir 'referandum' düzenlenmesi planlanıyor. 2 ila 10 Mayıs döneminde de nüfus sayımı.” denildi.

Açıklamada, karşı tarafın personel ve askeri teçhizatta önemli kayıplar vermeye devam ettiği, bugün Rus ordusunun Batı Askeri Bölgesine bağlı motorlu tüfek alayının komutanı Yarbay Denis Mejuev’in etkisiz hale getirildiği bildirildi.