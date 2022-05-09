Rusya - Ukrayna müzakereleri durdu mu? 0:00 / 0:00

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Rus Interfax Ajansı'nın aktardığına göre Rus tarafının baş müzakerecisi Vladimir Medinsky, Ukrayna ile görüşmelerin uzaktan gerçekleştiğini ve durmadığını açıkladı.

RUSYA GERİ ÇEKİLMEKLE SUÇLAMIŞTI

Rus müzakere heyetinde yer alan Leonid Slutsky geçtiğimiz hafta, Kiev müzakere heyetinin anlaşmaya varıldıktan sonra geri çekildiğini ifade etmişti.

Kiev yönetiminin İstanbul’da yapılan toplantıda alınan kararların yazılı metne dökülmesi aşamasında geri çekildiğini söyleyen Slutsky, “Kiev tarafı ile müzakere etmek oldukça güç. Şu anda müzakereleri sürdürmek zor olsa da Rus müzakere heyeti üyelerinden biriyim. Kiev temsilcileri bazı konularda anlaşmaya varıldıktan sonra geri çekildi. Biz şuan sadece özel askeri harekata destek anlamında elimizden geleni yapıyoruz” demişti.