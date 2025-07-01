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        Haberler Yaşam Rüyasında öldüğünü gördü, kendi mezarını kazdı

        Rüyasında öldüğünü gördü, kendi mezarını kazdı

        Bartın'da rüyasında öldüğünü gören 72 yaşındaki Rafet Karakabak, kendi mezarını kendisi kazdı. Ölmeden mezara giren Karakabak, sevdiklerine, "Beni unutmayın" diye mesaj gönderdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:39 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:41
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        Kendi mezarını kazdı! Her cuma ziyaret ediyor
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        Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Ellibaş Köyünde yaşayan ve maden ocağından emekli olan 72 yaşındaki Rafet Karakabak, bir gece rüyasında öldüğünü gördü.

        Rüyasının ardından köy mezarlığına giden Karakabak, anne ve babasının mezarının yanında boş bir yeri belirleyerek, kendisine mezar kazmaya başladı.

        KENDİ ÖLÇÜLERİNE GÖRE MEZARINI HAZIRLADI

        Karakabak, 60 santimetre eninde 1 metre 90 santim boyunda ve 1 metre 20 santimetre derinlikte mezar kazmaya başladı.

        Yanlarını ve üst kapağını betondan yapan Karakabak, 2 günde saatlerce çalışarak mezarını tamamladı.

        Gördüğü rüyanın ardından mezarını kazdığını anlatan Rafet Karakabak, "Gece rüyamda öldüğümü gördüm. Sabah uyanınca köy mezarlığındaki anne ve babamın mezarına gittim. Anne ve babamın mezarının önündeki boş alana kendi mezarımı kazmaya karar verdim. Gördüğüm rüyanın etkisinde kaldım. Hem vakit geçirmek, hem de öldükten sonra kimseye zahmet vermemek istedim. Kendi ölçümü alıp, yanları ve üst kapakları beton olan bir mezar hazırladım. Her hafta cuma günleri kendi mezarıma geliyorum. Burada bulunan anne ve babam ile diğer akrabalarıma dua okuyorum" dedi.

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        MEZARA GİRİŞ ARKADAŞINI KORKUTTU

        Mezarını kazarken komik olaylar da yaşadığını anlatan Karakabak, "Üst tarafta defnedilen bir kişinin mezarına gelenler, beni mezar kazarken gördüklerinde ne yaptığımı sordular. Mezarımı kazdığımı söyledim. İnanmadıklarında, 'Annemi, babamı çok özledim, onların yanına gidiyorum' dedim.

        Mezarımın üst beton kapaklarını yerleştirmek için bir arkadaşımdan telefonla yardım istedim. Arkadaşım dalga geçtiğimi zannetti. Israrla çağırınca, merak edip mezarlığa geldi. Ona bir şaka yaptım. Mezarıma yatarak onu bekledim. Geldiğinde mezarlıkta beni aradı, bulamayınca korkmaya başladı. Açılmış mezarı görüp yaklaştığında ise beni mezarda yatarken gördü. Beni görünce çok korktuğunu söyleyerek beni mezardan çıkarttı" şeklinde konuştu.

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        Mezarı görenlerin ve duyanların kendisi ile dalga geçtiğini de kaydeden Karakabak, "Mezarımı kazdığımı görenler ya da duyanlar benimle dalga geçiyor ama ben bunlara aldırış etmiyorum. Bana, 'Ölmeden mezar kazılır mı, senin kimsen yok mu, mezar kazacak çoluk çocuğun yok mu' diyorlar ama bu söylenenlerden rahatsız olmuyorum. Çünkü mezarımı kazarken sahipsiz kalabileceğimi düşünmedim. Akrabalarım, çocuklarım sahip çıkacaktır" ifadelerine yer verdi.

        MEZARA GİREREK 'BENİ UNUTMAYIN' DEDİ

        Rafet Karakabak, sevenlerine ve dostlarına mezarın içerisinden mesaj yolladı. Karakabak, "Ey beni sevenler, dostlarım, ben buradayım. Beni unutmayın" diyerek mezarının ziyaret edilmesini ve dua edilmesini istedi.

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        #Rafet Karakabak
        #mezar
        #bartın
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